Kijkafstand tv: hoe groot moet je televisie zijn?

Een belangrijke beslissing bij het kopen van een televisie is de keuze voor de grootte van het beeldscherm. De afstand tussen de bank en de tv is daarbij leidend. Welke grootte past het beste bij jouw situatie?

Comfortabele kijkafstand tv

Hoe groter de tv, hoe verder weg je gaat zitten om prettig tv te kunnen kijken. Natuurlijk verschillen mensen daar behoorlijk in, maar ons onderzoek van de beste televisies laat een gemiddelde comfortabele kijkafstand zien van ongeveer 2,4 maal de schermdiagonaal van de tv in centimeters.

Dit getal kun je gebruiken als startpunt om de ideale grootte van je nieuwe tv te bepalen. Pin je daarbij niet vast op één specifieke grootte van de tv, maar bekijk ook naastgelegen tv-formaten.

Voorkom een miskoop

Welke grootte past bij mij?

Meet thuis de afstand tussen de bank en de beoogde plek van de televisie in centimeters en deel dat door 2,4. Dan heb je een indicatie voor de beelddiagonaal in centimeters. Niet alle uitkomsten leveren precies een bestaand tv-formaat op. Kijk dan naar de beeldmaten die in de buurt liggen van jouw berekende comfortabele grootte.

Inches

De grootte van tv's wordt standaard uitgedrukt in inches en niet in centimeters. Deel de gemeten of gewenste afstand in centimeters door 6 om de grootte in inches uit te rekenen.

Populaire formaten die je nu veel in de winkel tegenkomt, zijn: 32 inch (81 cm), 40 inch (102 cm), 43 inch (109 cm), 49 inch (124 cm), 55 inch (140 cm) en 65 inch (165 cm).

Beeldmaattabel

Hieronder zie je voor verschillende afstanden tussen tv en bank welke beeldformaten passen bij een comfortabele kijkafstand.

Afstand tussen bank en tv Schermgrootte 200 cm 32 - 43 inch 250 cm 40 - 50 inch 300 cm 43 - 55 inch 350 cm 48 - 65 inch 400 cm 55 - 65+ inch

Help mij kiezen

Gebruik onze Keuzehulp televisies en na een paar vragen weet je precies welke tv het beste bij je gebruik past.

Moet ik dichterbij zitten met ultra hd?

Dat is niet per se nodig. Een comfortabele kijkstand heeft namelijk weinig te maken met het aantal pixels van de tv. In ons onderzoek kozen de proefpersonen een vergelijkbare kijkafstand, ongeacht of het ging om full hd of ultra hd-beelden.

Superdichtbij of supergroot? Op internet lees je vaak dat je extra dicht op een ultra hd-tv moet zitten om de extra details ook te zien. Bijvoorbeeld een kijkafstand van zo’n 1,6 meter met een tv van 40 inch. Dan zit je al behoorlijk dicht op het scherm, wat niet echt comfortabel kijkt. En wanneer je bank op 3 meter staat, zou dat betekenen dat je een enorm grote tv moet kopen. Een advies dat we op internet lazen, stelde dat je een ultra hd-tv van minstens 70 inch – maar liefst nog groter - nodig hebt bij die een kijkafstand. Dat lijkt ons gekkenwerk…

Wat is ultra hd?

Een ultra hd-tv heeft 4 keer zoveel pixels als een full hd-tv en in theorie zou je dan ook meer detail kunnen zien op een ultra hd-tv met ultra hd-beeldmateriaal. Maar in de praktijk blijkt het best lastig om duidelijk verschil te zien tussen ultra- en full hd. Zelfs als je héél dicht op het scherm zit.

Daarbij neem je niet zozeer de extra details echt waar, maar leidt het vaak tot een wat groter gevoel van realisme. Overigens merken veel mensen vaak niet eens een verschil op.

Proberen in de winkel

Probeer je 'eigen' kijkafstand ook in de winkel uit. Neem een rolmaat mee - of meet je passen af - en bepaal voor verschillende beeldformaten of je die afstand prettig vindt.

Houd ook rekening met de grootte van je oude televisie. In de loop van de jaren zijn de randen om de tv’s steeds smaller geworden. Daardoor ogen nieuwe tv’s vaak kleiner dan oudere tv’s, ook al is het beeldscherm even groot gebleven.

Wat betekent de grootte voor het energieverbruik?

Over het algemeen geldt: hoe groter de tv, hoe groter het stroomverbruik en dus hoe hoger de energiekosten. Bij 4 uur per dag aan, kan dit oplopen tot zo'n €60 per jaar voor een 65 inch-tv. Ter vergelijking: de energiezuinigste 43 inch-tv verbruikt dan slechts €12 per jaar. Ook binnen een beeldmaat verschilt het stroomverbruik nog behoorlijk per tv. Zo verbruikt de energiezuinigste 65 inch-tv maar voor ongeveer €24 per jaar aan stroom.

Vind je duurzaamheid belangrijk? Let dan op het energieverbruik en de kosten daarvan.

Hoe komen we aan de vuistregel?

Het getal van 2,4 hebben we bepaald aan de hand van een praktijkonderzoek. Onze proefpersonen mochten daarbij zelf bepalen op welke afstand ze van de tv wilden zitten. Opdracht daarbij was om een zo comfortabel mogelijke afstand tot de tv te kiezen. Vervolgens maten we de afstand tussen de gekozen plek en de tv.

Dat deden ze voor 3 verschillende beeldformaten: 40, 48 en 55 inch. Daarbij zagen ze de ene keer full hd-beelden en de andere keer ultra hd-beelden op een ultra hd-tv, maar zonder dat ze dat wisten. Dit werd 2 keer gedaan door elke proefpersoon.

Uit de resultaten bleek dat ze soms zeer verschillende kijkafstanden kozen, maar vrijwel iedereen ging verder weg zitten naarmate de tv groter werd. Gemiddeld kwam dit neer op ongeveer 2,4 maal de beelddiagonaal van de televisie.

