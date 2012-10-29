Kijkafstand tv: hoe groot moet je televisie zijn?

Comfortabele kijkafstand berekenen

Hoe groter de tv, hoe verder weg je kan zitten om prettig tv te kijken. Uit eigen onderzoek komt naar voren dat mensen een kijkafstand van zo’n 2,4 maal de tv-beelddiagonaal het prettigst vinden.

Dit getal kun je gebruiken als startpunt om de ideale grootte van je nieuwe tv te bepalen. Kijk hierbij niet naar 1 specifieke grootte van de tv. Bekijk ook tv-formaten die daar dichtbij zitten.

In centimeters

Meet thuis de afstand tussen de bank en de plek waar je de televisie wilt neerzetten in centimeters. Ga uit van de plek op de bank waar je ogen ongeveer zijn als je tv kijkt. Deel de gemeten afstand door 2,4. Dan heb je een schatting voor de beelddiagonaal in centimeters. Niet alle uitkomsten leveren namelijk precies een tv-formaat op. Kijk naar beeldmaten die in de buurt liggen van de grootte die uit jouw berekening komt.

Voorbeeld

De tv komt op 270 cm afstand te staan. Gedeeld door 2,4 kom je uit op een schermdiagonaal van 112,5 cm. Een bestaande beeldmaat die daarbij in de buurt ligt, is 109 cm (43 inch).

In inches

Wil je de beelddiagonaal in inches hebben? Deel dan de gemeten afstand in centimeters door 6 om op inches uit te komen. Een inch is overigens 2,54 centimeter. Kijk naar beeldmaten die in de buurt liggen van de grootte die uit jouw berekening komt.

Voorbeeld

De tv komt op 270 cm afstand te staan. Gedeeld door 6 kom je uit op een schermdiagonaal van 45 inch. Die beeldmaat bestaat niet, maar ligt wel dicht bij 43 inch. Maar je kunt natuurlijk ook een grotere tv kiezen van bijvoorbeeld 48 of 50 inch.



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Welke tv-formaten passen bij mij?

Hieronder zie je welke beeldformaten passen bij een comfortabele kijkafstand voor verschillende afstanden tussen bank en tv.

Afstand tussen bank en tv Schermgrootte 200 cm 32 - 43 inch 250 cm 40 - 50 inch 300 cm 43 - 55 inch 350 cm 48 - 65 inch 400 cm 55 - 77 inch 450 cm 65 - 85 inch 500 cm 75+ inch

Hoogte en breedte

Traditioneel worden de beelddiagonaal in inches gebruikt als maat voor de grootte van een tv. Maar wil je de televisie in een tv-meubel of kast plaatsen, dan is het belangrijk om rekening te houden met de hoogte en de breedte van de tv. En het liefst ook in centimeters natuurlijk.

In de tabel hieronder staat een schatting van de afmetingen van de verschillende beelddiagonalen die in de winkel te vinden zijn (breedte en hoogte inclusief voet). Mocht je een specifieke tv op het oog hebben, check dan altijd van tevoren wat de exacte maten zijn.

Beelddiagonaal Breedte Hoogte (incl. voet) 32 inch 72 -74 cm 45 - 48 cm 40 inch 89 - 91 cm 53 - 56 cm 42 inch 92 - 94 cm 58 - 62 cm 43 inch 94 - 97 cm 58 - 64 cm 48 inch 105 - 108 cm 63 - 70 cm 50 inch 110 - 113 cm 67 - 73 cm 55 inch 122 - 126 cm 72 - 85 cm 65 inch 143 - 147 cm 84 - 109 cm 75 inch 167 - 170 cm 98 - 105 cm

Proberen in de winkel

Probeer je 'eigen' kijkafstand ook in de winkel uit. Neem een rolmaat mee, of meet je passen af en bepaal voor verschillende beeldformaten of je die afstand prettig vindt.

Houd ook rekening met de grootte van je oude televisie. In de loop van de jaren zijn de randen om de tv’s steeds smaller geworden. Daardoor lijken nieuwe tv’s vaak kleiner dan oudere tv’s, ook al is het beeldscherm even groot gebleven.

Help mij kiezen

Heb je bepaald welk tv-formaat het best bij jou past? Bekijk dan wat de beste tv in die maat is of vergelijk alle geteste televisies.

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Hoe hebben we dit onderzocht?

De vuistregel van 2,4 keer de beelddiagonaal hebben we vastgesteld door praktijkonderzoek. Onze proefpersonen mochten zelf bepalen op welke afstand ze van de tv wilden zitten. Hun opdracht was: kies de afstand die voor jou het prettigst is om tv te kijken. Daarna werd de afstand tussen de gekozen plek (het punt waar de ogen zich bevonden) en de tv opgemeten.

Verschillende formaten tv's

Elke proefperson deed dit voor 3 verschillende beeldformaten: 43, 55 en 65 inch. Het beeldmateriaal was daarbij altijd in 4K/ultra hd-tv.

Ook al kozen de proefpersonen behoorlijk verschillende kijkafstanden, vrijwel allemaal gingen ze verder weg zitten bij een groter scherm. En gemiddeld kwam dit neer op een afstand van ongeveer 2,4 keer de beelddiagonaal van de tv.

Moet je dichterbij zitten met 4K/ultra hd?

Dat is niet echt nodig. Uit eerder eigen onderzoek bleek dat de beeldresolutie weinig effect had op de kijkafstand die mensen kiezen. Daarbij kregen de proefpersonen de ene keer full hd-beelden en de andere keer 4K/ultra hd-beelden te zien. Zonder dat ze wisten welke resolutie het precies was.

De resultaten lieten zien dat de resolutie van het beeld niet veel effect had op de kijkafstand die ze kozen. Of het nu ging om full hd of ultra hd-beelden, de proefpersonen kozen – bij dezelfde grootte van de tv – vrijwel dezelfde kijkafstand. Wat wél uitmaakte was de grootte van de tv. Hoe groter het scherm, hoe verder weg ze gingen zitten.

Lees meer over:

4K/Ultra HD en beeldresolutie

Hoe zit het met het energieverbruik?

Over het algemeen geldt: hoe groter de tv, hoe groter het stroomverbruik en dus hoe hoger de energiekosten. Staat je 65 inch-tv 4 uur per dag aan en 20 uur per dag in standby, dan kost dit zo'n €35 per jaar. De energiezuinigste 43 inch-tv verbruikt maar €19 per jaar aan stroom.

Ook binnen een beeldmaat verschilt het stroomverbruik per tv. Zo verbruikt de energiezuinigste 65 inch-tv maar voor ongeveer €24 per jaar aan stroom. Terwijl de 65 inch-tv met het meeste verbruik zo'n €63 aan stroom kost.

Duurzaamheid

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