Mooi vloeiend beeld met levensechte kleuren, dat wil je van een nieuwe tv. Helaas zien we tijdens onze test ook vaak ruis, beeldfoutjes en onnatuurlijke kleuren voorbij komen. Onze experts beoordelen verschillende beelden op deze punten, plus dat we ook technische beeldmetingen doen. Ook bekijken we of reflecties roet in het eten gooien.