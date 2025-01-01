Wat is de beste tv van 40 tot 43 inch? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door alle tv’s grondig te testen op beeld- en geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede tv te kiezen.
Wij testen elke tv in een professioneel testlab. Als een tv de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's van 39 tot 43 inch goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben televisies van 40 tot 43 inch getest op beeld- en geluidskwaliteit, maar bijvoorbeeld ook op gebruiksgemak en energieverbruik. Lees meer over hoe wij televisies testen.
Mooi vloeiend beeld met levensechte kleuren, dat wil je van een nieuwe tv. Helaas zien we tijdens onze test ook vaak ruis, beeldfoutjes en onnatuurlijke kleuren voorbij komen. Onze experts beoordelen verschillende beelden op deze punten, plus dat we ook technische beeldmetingen doen. Ook bekijken we of reflecties roet in het eten gooien.
Het geluid van een tv is natuurlijk ook belangrijk. Je wilt graag een mooi rijk geluid horen, waarbij ook stemmen goed te verstaan zijn. Uit onze test blijkt dat dit nogal eens tegenvalt. In de winkel is het lastig om het geluid te beoordelen, daarom luisteren onze experts naar verschillende geluidsfragmenten zoals muziek en een spraak in een tv-serie.
Het is fijn als een tv snel opstart en het zappen soepel loopt. Ook is het handig als het smart-menu snel reageert als je een film wilt kijken via Netflix. Dit en vele andere punten omtrent het gebruiksgemak beoordelen onze experts tijdens de test.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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