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Professioneel getest!

De beste televisie van 48 tot 50 inch

Wat is de beste tv van 48 tot 50 inch? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door alle tv’s grondig te testen op beeld- en geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben televisies 48"-50'' (122-127 cm) voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede tv te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Weet dat je de juiste aankoop doet

    Wij testen elke tv in een professioneel testlab. Als een tv de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's van 46 tot 50 inch goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben televisies van 48 tot 50 inch getest op beeld- en geluidskwaliteit, maar bijvoorbeeld ook op gebruiksgemak en energieverbruik. Lees meer over hoe wij televisies testen.

  • Televisies highlight - goed beeld

    1. Mooi en strak beeld

    Dat een tv een mooi plaatje laat zien is natuurlijk belangrijk. Onze experts beoordelen dit door naar verschillende filmscenes te kijken. Ook voeren we technische beeldmetingen uit. Helaas is goede beeldkwaliteit niet vanzelfsprekend; zelfs bij dure tv’s zien we soms ruis, beeldfouten of onnatuurlijke kleuren. 

  • Televisies highlight - geluid

    2. Prachtig geluid

    Een spannende film, een concert of het nieuws; het moet allemaal goed klinken. Wij onderzoeken of dat echt zo is tijdens onze test, waarbij onze experts naar verschillende geluidsfragmenten luisteren. We meten ook hoe hard de tv eigenlijk kan. In een grotere ruimte kan het volume soms tegenvallen.

  • Televisies highlight - bediening 3

    3. Gemakkelijk te bedienen

    Grote kans dat je je gaat ergeren aan de afstandsbediening als het zappen niet lekker loopt. In de winkel kun je dat niet zelf uitproberen, net zoals het smart-menu. Dit en vele andere punten omtrent het gebruiksgemak bekijken wij tijdens de test.  

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen televisies op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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