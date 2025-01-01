Wat is de beste tv van 55 tot 58 inch? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door alle tv’s grondig te testen op beeld- en geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede tv te kiezen.
Wij testen elke tv in een professioneel testlab. Als een tv de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's van 55 tot 58 inch goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben grote televisies van 55 tot 58 inch getest op beeld- en geluidskwaliteit, maar bijvoorbeeld ook op gebruiksgemak en energieverbruik. Lees meer over hoe wij televisies testen.
Oled, Ultra HD, 4k… in de winkel vliegen de termen je om de oren. Wij letten minder op schermtechnieken of wat fabrikanten zeggen, maar laten onze experts het beeld beoordelen. Zij kijken onder andere naar de kleuren en het contrast. Ook worden er technische metingen gedaan naar onder meer de kijkhoek en reflecties van het scherm.
Bij een grote tv verwacht je stevig en rijk geluid. Dat is niet altijd het geval, het volume en ook de kwaliteit vallen soms tegen en dan klinkt het blikkerig of hol. Daarom laten we onze experts naar verschillende geluidsfragmenten luisteren, zoals rustige en stevige muziek en checken we de verstaanbaarheid van een tv-serie.
Even Netflix aanzetten of zappen. Als simpele zaken niet soepel gaan is dat vervelend. Daarom testen wij het gebruiksgemak op een tal van punten, zoals de opstarttijd van de tv en hoe gemakkelijk het smart-menu te bedienen is. Ook beoordelen we de gebruiksvriendelijk van de afstandsbediening.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen televisies op deze en nog veel meer punten?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van televisies en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand
Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.