icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Professioneel getest!

De beste televisie van 32 inch voor jou, door ons getest

Wat is de beste tv van 32 inch? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door alle tv’s grondig te testen op beeld- en geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben televisies 32" (81 cm) voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede tv te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Weet dat je de juiste aankoop doet

    Wij testen elke tv in een professioneel testlab. Als een tv de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's van 32 inch goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid

Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.

3 highlights uit de test

We hebben enkele televisies van 32 inch getest op beeld- en geluidskwaliteit, maar ook op gebruiksgemak en energieverbruik. Lees meer over hoe wij televisies testen.

  • Televisies highlight - goed beeld 2

    1. Goed en strak beeld

    Als je een nieuwe tv koopt is de kwaliteit van het beeld belangrijk. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend en delen we zelfs onvoldoendes uit. Dan schort er vaak wat aan de kleuren, het contrast of zijn er duidelijk beeldfoutjes of ruis te zien. Daarom laten we een panel van experts verschillende beelden beoordelen en worden er ook technische beeldmetingen gedaan. 

  • Televisies highlight - geluid 3

    2. De kwaliteit van het geluid

    Het geluid van een televisie is ook belangrijk, maar dat is erg lastig om zelf te beoordelen in de winkel. Onze experts beoordelen daarom verschillende geluidsfragmenten, zoals muziek en een spraak in een tv-serie. Helaas klinkt het geluid van deze kleinere televisies lang niet altijd mooi. 

  • Televisies highlight - bediening 4

    3. Gemakkelijk te bedienen

    Zenders installeren, zappen of het smart-menu bedienen: als het niet soepel loopt is dat heel vervelend. Onze experts bekijken de afstandsbediening(en) en proberen de tv uit, net zoals jij thuis zou doen. Ze kijken bijvoorbeeld of de menu’s snel opstarten en of ze gemakkelijk te bedienen zijn. 

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen televisies op deze en nog veel meer punten?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap krijg toegang tot de testresultaten van televisies en alle andere producten die we testen.

Bekijk ook:

Nooit meer een miskoop

Al 420.000 leden maken slimme keuzes, wat doe jij?
Bespaar 10%
  • Kies & Koop

    5,50per maand

    Met Kies & Koop zie je direct welke producten het best beoordeeld zijn en maak je met gemak de juiste keuze.

    De belangrijkste voordelen

  • Meeste waarde
    Volledig & Vertrouwd

    9,50per maand

    Het meest complete lidmaatschap. Best beoordeelde producten en hulp bij financiële en juridische vragen.

    De belangrijkste voordelen

Onze lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar. Wil je de papieren Consumentengids ontvangen? Voeg 'm toe in de volgende stap.

Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

Icoon award T 1200x500

Al meer dan 420.000
tevreden leden