Wat is de beste tv van 32 inch? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door alle tv’s grondig te testen op beeld- en geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede tv te kiezen.
Wij testen elke tv in een professioneel testlab. Als een tv de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's van 32 inch goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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We hebben enkele televisies van 32 inch getest op beeld- en geluidskwaliteit, maar ook op gebruiksgemak en energieverbruik. Lees meer over hoe wij televisies testen.
Als je een nieuwe tv koopt is de kwaliteit van het beeld belangrijk. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend en delen we zelfs onvoldoendes uit. Dan schort er vaak wat aan de kleuren, het contrast of zijn er duidelijk beeldfoutjes of ruis te zien. Daarom laten we een panel van experts verschillende beelden beoordelen en worden er ook technische beeldmetingen gedaan.
Het geluid van een televisie is ook belangrijk, maar dat is erg lastig om zelf te beoordelen in de winkel. Onze experts beoordelen daarom verschillende geluidsfragmenten, zoals muziek en een spraak in een tv-serie. Helaas klinkt het geluid van deze kleinere televisies lang niet altijd mooi.
Zenders installeren, zappen of het smart-menu bedienen: als het niet soepel loopt is dat heel vervelend. Onze experts bekijken de afstandsbediening(en) en proberen de tv uit, net zoals jij thuis zou doen. Ze kijken bijvoorbeeld of de menu’s snel opstarten en of ze gemakkelijk te bedienen zijn.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.