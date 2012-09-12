Frequentie: 100 Hz en meer

Vloeiend beeld

Televisies met een hoge frequentie van beeldverversing (ook wel refresh rate genoemd) geven een vloeiender beeld. Je ziet het verschil goed bij filmscènes waar de camera langzaam over een landschap of een brede weg glijdt. Bij televisies met een lage frequentie of refresh rate lijkt het beeld te schokken.

Hoe werkt een hoge refresh rate?

Alle oled- en lcd-schermen hebben een bepaalde refresh rate. Bij de meeste televisies is dit 50 of 100 Hertz (Hz). De duurdere en meest uitgebreide modellen hebben soms een lcd-paneel van 120 of 144 Hz of nog hoger.

Kleinere overgang

Naast de refresh rate van het paneel hebben tv-fabrikanten verschillende technieken bedacht om schokkerig beeld te verminderen. Een voorbeeld is dat de televisie de binnenkomende losse beeldjes onderzoekt en zelf de tussenliggende beelden berekent. Daardoor worden de overgangen tussen de opeenvolgende beelden kleiner. De televisie verwerkt meer beelden per seconde. Resultaat: het beeld lijkt vloeiender.

Scanning backlight

Het knipperen van de achtergrondverlichting is een andere techniek die televisies gebruiken. Het knipperen gebeurt op het moment dat de pixels van het scherm veranderen. Dat wordt scanning backlight genoemd. Daardoor lijken de overgangen tussen de beelden minder ‘hard’ en oogt het beeld vloeiender.

Heeft een hoge frequentie zin?

Meestal is het signaal van je televisie 50 Hz. Dat betekent dat er 50 losse beeldjes per seconde in het signaal zitten. Met de 100 Hz-technologie plaatst de tv daar zelf steeds 1 extra beeldje tussen. Daarmee verdubbelt het aantal naar 100 beelden per seconde.

In de praktijk werkt deze techniek niet altijd even goed. Bij gelijkmatige en voorspelbare bewegingen wordt het beeld op de tv zeker vloeiender. Dit is niet zo bij snelle en ongelijkmatige bewegingen in het beeld. Bijvoorbeeld bij een rondspringend en -rennend konijn in het gras, waarbij de bewegingen eigenlijk lastig te 'voorspellen' zijn voor de tv. De uitgerekende extra beelden passen dan niet goed bij het echte beeld. Er ontstaan beeldfouten: het konijn heeft bijvoorbeeld minder details en een wazig randje.

Gaming

Heb je een spelcomputer die je op de tv wil aansluiten? Dan kan het wel interessant zijn om te weten met welke frequentie de tv kan werken.

Moderne spelcomputers kunnen vaak het beeld uitsturen met een frequentie van meer dan 100 Hz (meer dan 100 beelden per seconde). Zoals de Sony PlayStation 5. Dan wil je ook een tv die zo'n hoge frequentie aankan, zoals 120 of 144 Hz. Daarmee worden de bewegingen in beeld vloeiender, wat vooral bij snelle beeldveranderingen prettig is.