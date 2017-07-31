Smart-tv: waar let je op?

Wat is een smart-tv?

Een smart-tv is een televisie die is verbonden met internet. Op een smart-tv zijn apps geïnstalleerd, bijvoorbeeld de YouTube of Netflix app. Daarnaast kun je andere apps downloaden via de app-store op de tv.

Verschillende apps

Op smart-tv’s vind je allerlei apps, maar niet alle apps vind je terug op elke smart-tv. De grote tv-merken hebben allemaal een eigen smart-tv systeem met een eigen uiterlijk en app-store. Sony en Philips gebruiken bijvoorbeeld Android TV en Google TV. LG heeft WebOS en Samsung gebruikt Tizen.

Lees meer over de verschillende smart-tv systemen en apps op smart-tv's.

Geen internetverbinding

Tegenwoordig zijn bijna alle tv's in de winkel een smart-tv. Maar ben je niet geïnteresseerd in zulke 'smart' functies? Dan kun je er altijd voor kiezen om zo'n smart-tv niet met het internet te verbinden. De tv gebruik je dan gewoon als tv, los van de smartfuncties.

Apps verdwijnen

Houd er rekening mee dat apps na een tijd van je smart-tv kunnen verdwijnen. Tv-fabrikanten geven helaas geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken. Het is in het verleden al vaker gebeurd dat apps van tv's verdwenen. Zeer teleurstellend, want mensen verwachten dat de apps op hun smart-tv blijven werken zolang de tv het nog doet. Laat je daarom niet leiden door de apps als je een smart-tv koopt.

Maak je tv (weer) smart

Als je smart-tv functies of apps verliest, kun je met een losse mediaspeler je tv weer ‘smart’ maken. Bijvoorbeeld met een Apple TV mediaspeler of een Google Chromecast TV Streamer. Dat is handig wanneer er bijvoorbeeld apps van je smart-tv zijn verdwenen, functies ontbreken of wanneer je tv geen smartfuncties heeft. Lees meer over streamen en mediaspelers.

Hdmi

Je sluit zo'n losse mediaspeler aan via een hdmi-poort van je tv. Je bedient de mediaspeler met een losse afstandsbediening of een smartphone.

Privacy

Als je een tv met internettoegang installeert krijg je allerlei privacyvoorwaarden te zien. Die kun je wel of niet accepteren. Soms heeft dit invloed op de functies van de tv. Er zijn zelfs televisies die je niet kunt gebruiken zonder dat je ja zegt op de voorwaarden.

Let op wat je accepteert

De privacyvoorwaarden die je moet accepteren zitten vol lange en ingewikkelde teksten met juridische taal. Vaak zijn de voorwaarden onleesbaar en moeilijk te begrijpen voor consumenten. Let dus goed op wat je accepteert.

Daarbij word je soms 'gestuurd' om alle voorwaarden met 1 druk op de knop te accepteren. Let daarom altijd goed op wat de mogelijkheden zijn bij wat je wel of niet accepteert van (delen) van de voorwaarden.

Veilige slimme apparaten

Als consument heb je recht op veilige slimme apparaten. Wij strijden voor slimme apparaten die veilig zijn én blijven. Lees meer over onze actie Slimme apparaten moeten veilig zijn.

Smart-tv bedienen

Sommige fabrikanten leveren een speciale afstandsbediening voor gebruik van de smart-tv functies, zoals de ‘Magic Remote’ van LG. Door te wijzen en te richten beweeg je een cursor direct over het beeldscherm. Wat het invoeren van tekst een stuk makkelijker maakt.

Andere afstandsbedieningen hebben spraakfuncties waarbij je zoekwoorden kunt inspreken in een microfoon die verwerkt zit in de afstandsbediening. Of hebben een klein toetsenbordje ingebouwd om makkelijk zoektermen in te voeren.

Geteste smart-tv's

We testen hoe gemakkelijk smart-tv menu's werken, hoe snel hij werkt en in hoeverre je het menu kunt personaliseren. In onze vergelijker kun je de resultaten van alle geteste smart-tv's zien.