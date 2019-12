Smart-tv: waar let je op?

Wat is een smart-tv?

Een smart-tv is een televisie die is verbonden met internet. Op een smart-tv zijn apps geïnstalleerd, bijvoorbeeld de YouTube of Netflix app. Daarnaast kun je andere apps downloaden via de app-store op de tv.

Verschillende apps

Op smart-tv’s zijn allerlei apps te vinden, maar niet alle apps vind je terug op elke smart-tv. We bekeken welke populaire apps beschikbaar zijn op de smart-tv's van Samsung, LG, Panasonic, Sony en Philips.

Deze grote tv-merken hebben allemaal een eigen smart tv-systeem met een eigen uiterlijk en app-store. Sony en Philips maken bijvoorbeeld gebruik van Android TV, LG heeft WebOS en Samsung gebruikt Tizen.

Lees meer over de verschillende smart-tv systemen.

Apps verdwijnen

Houd er rekening mee dat na een tijd apps van je smart-tv kunnen verdwijnen. Tv-fabrikanten geven helaas geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken.

Laat je daarom bij de aankoop van een smart-tv niet leiden door de apps.

Het is de afgelopen jaren al vaker voorgekomen dat apps van tv's zijn verdwenen. Zo is de Skype-app van Samsung tv’s verdwenen en is de NPO-app niet meer beschikbaar op smart-tv’s die voor 2014 zijn uitgebracht. Zeer teleurstellend, want ook consumenten verwachten dat de apps op hun smart-tv blijven werken zolang ze de tv gebruiken.

Maak je tv (weer) smart

Als je smart-tv functies of apps verliest, kun je met een losse mediaspeler je tv weer ‘smart’ maken. Dat is handig wanneer er bijvoorbeeld apps van je smart-tv zijn verdwenen, functies ontbreken of wanneer je tv geen smartfuncties heeft.

Je sluit de mediaspeler aan via een HDMI-poort van je tv en je bedient deze met een losse afstandsbediening of een smartphone. Zo maak je je tv smart.

Privacy

Bij de installatie van een tv met internettoegang krijg je allerlei privacyvoorwaarden te zien, die je wel of niet kunt accepteren. Soms heeft dit invloed op de functionaliteiten van de tv en er zijn zelfs televisies die je niet kunt gebruiken zonder de voorwaarden te accepteren.

De privacyvoorwaarden die je moet accepteren bevatten lange en ingewikkelde teksten vol met juridische taal. Deze zijn dikwijls onleesbaar en moeilijk te begrijpen voor consumenten. Let dus goed op wat je accepteert. Wij zagen namelijk dat fabrikanten heel veel gegevens van je verzamelen tijdens het gebruiken van een smart-tv.

Smart-tv bedienen

Sommige fabrikanten leveren een speciale afstandsbediening voor gebruik van de smart-tv-functies, zoals de ‘Magic Remote’ van LG. Door te wijzen en te richten beweeg je een cursor rechtstreeks over het beeldscherm. Dat maakt het invoeren van tekst een stuk gemakkelijker. Andere afstandsbedieningen hebben spraakfuncties waarbij je zoekwoorden kunt inspreken in een microfoon die verwerkt zit in de afstandsbediening.

Geteste smart tv's

We testen hoe gemakkelijk smart tv-menu's werken, hoe snel hij werkt en in hoeverre het menu is te personaliseren.