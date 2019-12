Laat apps niet meewegen in keuze nieuwe tv

Aanleiding voor de gesprekken waren de ruim 500 meldingen over verdwenen apps die sinds maart 2018 binnenkwamen op het meldpunt ‘Apps op smart-tv’s moeten blijven werken’. Uit de meldingen blijkt dat consumenten vaak juist vanwege die apps voor een specifiek toestel kiezen. Daarnaast geven de klagers aan zich misleid te voelen doordat apps zomaar kunnen verdwijnen.

Bijna de helft van de klachten gaat over relatief nieuwe televisies van 3 tot 5 jaar oud. 42% van de klagers mist de NPO-app. De meeste klachten gaan over tv’s van Samsung (60%), het bedrijf met verreweg het grootste marktaandeel voor smart-tv’s. Daarnaast komen er veel klachten binnen over Philips (21%).

Teleurgesteld

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten meer moeten doen om te zorgen dat apps blijven werken, bijvoorbeeld door het maken van afspraken met de app-makers. Maar Samsung en Philips zeggen dat dit niet mogelijk is. Ook LG en Sony komen niet met oplossingen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond, reageert teleurgesteld op de starre houding van de bedrijven: ‘We hebben er herhaaldelijk bij fabrikanten op aangedrongen om actie te ondernemen. Ze weigeren echter hun verantwoordelijkheid te nemen. En dus rest ons niets anders dan consumenten erop te wijzen hun keuze voor een nieuwe televisie vooral niet af te laten hangen van de apps op die tv.’

Mediaspeler

Consumenten die last hebben van verdwijnende apps kunnen dat oplossen met een losse mediaspeler, die moet worden aangesloten via de HDMI-poort van de tv. Deze kan worden bediend met een losse afstandsbediening of een smartphone.

