Consumenten: apps belangrijk onderdeel van smart-tv

Ruim de helft van de respondenten heeft een smart-tv: een tv die verbonden kan worden met internet waardoor je op de tv apps kunt gebruiken om bijvoorbeeld gemiste tv-programma's terug te kijken of online films te huren.

Apps veel gebruikt

De apps worden door ruim drie kwart van de smart-tv-bezitters ook echt gebruikt. Bijna 30% van de respondenten jonger dan 35 jaar gebruikt apps op de tv zelfs dagelijks. Maar apps zijn niet alleen weggelegd voor de jongere generatie, ook bijna een kwart van de 55-plussers gebruikt de apps minstens één keer per week.

Netflix, YouTube en NPO erg populair

Op smart-tv's zijn meestal tientallen apps te vinden, die je vaak nog kunt aanvullen met apps uit een app store. Lang niet al deze apps worden (veel) gebruikt. Het zijn vooral de apps waarmee je tv-programma's kunt terugkijken en de apps waarmee je films en series kunt kijken die populair zijn.

Dit zijn de apps die door de meeste respondenten minstens één keer per week worden gebruikt:

Netflix NPO YouTube NOS RTL XL

De apps van Netflix en YouTube zijn vooral populair onder jongere mensen, de app van de NPO wordt juist vaker gebruikt door ouderen.

Apps belangrijk bij aankoop

Consumenten blijken bij de aankoop van een nieuwe smart-tv al te letten of hun favoriete apps op die tv te gebruiken zijn. Vooral Netflix is gewild: 60% van de responden vond het bij de aankoop (zeer) belangrijk dat die app aanwezig is op de nieuwe tv. Ook Spotify (47%), NOS (42%), YouTube (42%) en NPO (41%) zijn belangrijk.

Apps moeten blijven werken

Apps worden door consumenten als een belangrijk onderdeel van hun tv gezien. We vroegen hen hoe lang de apps op hun smart-tv te gebruiken moeten blijven. Maar liefst drie kwart vindt dat de apps net zo lang moeten werken als de tv zelf, zie onderstaande grafiek.

Verdwenen apps

Ruim 9% van alle respondenten heeft al eens meegemaakt dat een app niet meer werkt of van de tv is verdwenen. Vooral de apps van YouTube en RTL XL kunnen op sommige smart-tv's van slechts een paar jaar al niet meer gebruikt worden.

Wij vinden dat je van een spiksplinternieuwe smart-tv mag verwachten dat de apps niet zomaar en op elk moment kunnen verdwijnen. Voor veel mensen zijn apps een reden om een bepaalde televisie aan te schaffen. Fabrikanten maken op hun websites dan ook goede sier met de apps die op hun tv's zitten.

We vroegen de tv-fabrikanten daarom naar hun beleid: wat mag een consument met een smart-tv verwachten? Lees de reacties van de fabrikanten.