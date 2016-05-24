Geen garantie voor apps op smart-tv's

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor apps die ze op hun smart-tv's installeren.

Uit onderzoek onder ruim 4400 consumenten met een smart-tv blijkt dat het merendeel bij de aankoop bewust heeft gekeken welke apps erop zaten. 31% van de ondervraagden gebruikt de apps op hun smart-tv dagelijks tot een paar keer per week. Meer dan driekwart vindt dat de apps op een nieuwe smart-tv even lang horen te werken als het toestel zelf, omdat ze een belangrijk onderdeel van de tv vormen.

Fabrikanten maken op hun websites goede sier met allerlei apps op hun dure smart-tv's. Maar als de Consumentenbond aan de tv-fabrikanten vraagt naar de ondersteuning van die apps, blijkt dat geen van de fabrikanten de garantie geeft dat apps in elk geval voor een bepaalde periode zullen werken.

Apps verdwijnen

Apps kunnen al van het scherm verdwijnen als tv's pas een paar jaar oud zijn en dus nog jaren mee gaan. Consumenten met een oudere Philips smart-tv kunnen bijvoorbeeld geen RTL-programma's meer terugkijken met de RTL XL-app doordat Philips met andere software is gaan werken. Sommige LG- en Sony-tv's missen inmiddels de YouTube-app en Samsung-tv's verliezen binnenkort de Skype-app.

Lees meer over de uitkomsten van de enquête en de reacties van de tv-fabrikanten.

Het artikel over apps op smart-tv's staat in de Consumentengids van juni 2016.

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