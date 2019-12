Campagne ‘Updaten!' gaat door

Sinds juli 2015 voeren we de campagne ‘Updaten!’. Een samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd.

Oude Android-versies

De campagne ‘Updaten’ start op 2 juli 2015 met de publicatie van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat veel Android smartphones onveilig zijn door gebrek aan updates. Veel smartphones van 2 jaar oud werden niet meer ondersteund met de nieuwste software. Bovendien draaide een groot gedeelte op een onveilige versie van Android.

Vage antwoorden

We dringen sinds het begin van de campagne bij de fabrikanten van Android smartphones aan op ondersteuning van hun smartphones. Maar de fabrikanten geven vage antwoorden. We bleven aandacht voor het onderwerp vragen, door het publiceren van onderzoeken en waarschuwingen om verouderde modellen niet te kopen.

Kort geding

Op 21 juli 2015 werd een groot lek (Stagefright) bekend. Door het lek zouden internetcriminelen ongemerkt toegang tot je smartphone kunnen krijgen. Omdat fabrikanten wederom laks reageerden, raakte de campagne in een versnelling. In een kort geding eisten we dat Samsung (marktleider onder de Android smartphones) de update, die Google al sinds september 2015 beschikbaar had gesteld voor het dichten van het lek, zou doorvoeren.

Bodemprocedure

We verloren het kort geding en spanden daarop een bodemprocedure aan tegen Samsung vanwege hun gebrekkige updatebeleid. De rechter oordeelde dat er onvoldoende was bewezen dat Samsung smartphones daadwerkelijk onveilig waren. Daardoor werden onze eisen over bijvoorbeeld conformiteit (een product moet zo lang meegaan, als een consument redelijkerwijs mag verwachten) niet behandeld. Terwijl we 2 belangrijke deskundigenverklaringen hadden die:

Het belang van updaten onderschrijven Stellen dat consumenten mogen verwachten dat smartphones worden geüpdatet.

We hebben besloten om te stoppen met de juridische procedures en de rechtszaak tegen Samsung. We gaan dus niet in hoger beroep, ondanks dat we vinden dat we gelijk hebben. Daarvoor zijn meerdere reden, zoals de lange duur van een rechtszaak (en over anderhalf jaar de digitale wereld er weer heel anders uitziet) en de hoge eisen die de rechter aan de bewijsvoering stelt.

We gaan door met de campagne

Veel van jullie hebben de campagne 'Updaten!' gesteund en het onderwerp is belangrijk. Daarom gaan we door en maken de insteek breder. We richten ons nu ook op andere digitale producten. We pleiten voor updates gedurende de volledige gebruiksduur van een product. Er moeten eisen aan updates en veiligheid van digitale producten komen. Die moeten vastgelegd worden, bijvoorbeeld in standaarden en wetgeving moet daarnaar verwijzen. Voor producten waar digitale veiligheid in het geding is of functies achterblijven, dringen wij aan op updates. Zo houden we onze mouwen opgestroopt. Niet alleen voor Android smartphones, maar ook voor andere digitale producten zoals IP-camera’s en ingebouwde navigatiesystemen in auto’s.

Signalen welkom!

Heb jij een digitaal product waarbij belangrijke functies na een paar maanden of jaar niet meer werken? Ken jij veiligheidsproblemen die niet worden opgepakt? Of heb je andere vragen over updates? Meld dat dan op onze community. Wij horen het graag!

