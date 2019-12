Updates voor Android-smartphones; wat is gebeurd?

Bijna drie jaar geleden bleek de ondersteuning van smartphones een groot probleem. Inmiddels hebben fabrikanten stappen gezet. Is er voldoende gebeurd? We zetten de veranderingen op een rij.

Gebrek aan ondersteuning

Uit ons onderzoek van 2 juli 2015 bleek dat veel Android-smartphones onveilig waren door gebrek aan updates. Veel Android-smartphones van twee jaar oud werden niet meer ondersteund met de nieuwste software. Bovendien draaide een groot gedeelte op een onveilige versie van Android. We drongen bij de fabrikanten aan op ondersteuning van hun smartphones en startten de campagne ‘Updaten!’. Wat heeft onze campagne tot nu toe opgeleverd?

Belofte om maandelijks kritische updates door te voeren

Op 21 juli 2015 raakte het Stagefrightlek bekend waardoor internetcriminelen ongemerkt toegang tot je smartphone konden krijgen. Het lek zou eenvoudig te misbruiken zijn en bovendien ongemerkt. Google beloofde in augustus 2015, mede naar aanleiding van dit lek, om maandelijks kritische updates door te voeren en daarop volgden ook LG en Samsung met een vergelijkbare belofte.

Informatie over datum laatste veiligheidsupdate

Op veel Android-toestellen kun je tegenwoordig zien van welke datum de laatste veiligheidsupdate is; dit kan onder ‘instellingen’ en dan helemaal onderin onder ‘over de telefoon’. Dit is sinds Android 6 (dat sinds 5 oktober 2015 is geïntroduceerd) beschikbaar. Sommige merken, zoals HTC en Huawei, informeren ook over de update van de ‘schil’ die zij om de Android-software heen hebben gebouwd.

De oplossing van Google: Project Treble

In mei 2017 zegt Google met Android 8 een oplossing te hebben voor de vertraging van updates. Een smartphone kan dan worden geüpdatet zonder dat de fabrikant daar nog ‘aan’ hoeft te zitten. In oktober 2017, na de introductie van Android 8, doet Huawei de belofte voor maandelijkse updates. Helaas belooft Huawei dit alleen voor zijn ‘top’ telefoons; de laag geprijsde telefoons krijgen slechts iedere 3 maanden een update. Een verschil tussen updates voor goedkope of dure smartphones vinden wij onwenselijk.

Of 'Project Treble' inderdaad voor snellere updates zorgt, kunnen wij nu nog niet zeggen. Het is namelijk niet bekend welke smartphones op deze manier zijn ontworpen en het zullen er ook nog niet zoveel zijn.

Alleen woorden, geen daden

Fabrikanten hebben stappen gezet en dat geldt met name voor de informatie over de veiligheidsupdate. Want uit een onderzoek in de week van 19 tot en met 25 februari 2018 blijkt dat van modellen die wij sinds begin 2015 in de test hebben 22% een update heeft van afgelopen januari of februari. Dit percentage is te laag en 34% van de smartphones heeft zelfs half jaar oude of oudere veiligheidsupdates. Kortom: het is nu weliswaar op veel smartphones te zien welke veiligheidsupdate het toestel heeft, maar niet alle smartphones zijn up-to-date. Voor consumenten zijn deze verschillen tussen smartphones niet vooraf bekend of te zien.

Ook de updates naar de nieuwste Android-versies lopen achter. Als je de gegevens van de ‘beste van de klas’ Google Nexus of Pixel naast die van een willekeurig ander merk zet, dan is duidelijk dat de Android-versies op veel merken achterlopen.

Updaten!

Updaten van smartphones is belangrijk, maar veel smartphones zijn niet up-to-date en daarom moeten de meeste fabrikanten méér doen. Voor consumenten is het ook niet duidelijk welke smartphones geüpdatet worden en voor hoe lang.

Ons aandringen heeft dit probleem helaas nog steeds niet opgelost. Er zijn de laatste drie jaar weliswaar wat stappen gezet, maar het gaat daarbij vooral over beloftes en informatie. Deze beloftes en informatie is voor consumenten niet vooraf te zien en bovendien ontbreekt het gewoonweg aan de uitvoering van updates.

Wij vinden dat jij regelmatiger en langer dan nu updates voor je smartphone mag verwachten. Daarom proberen we via de rechter het updaten van Android-smartphones af te dwingen. We hebben gekozen om ons te richten op de marktleider van Android-smartphones: Samsung. De zitting vindt plaats op 26 maart aanstaande.

Vind jij ook dat updaten belangrijk is? Steun dan onze actie!

