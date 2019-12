Ruim één derde smartphones heeft zeer oude veiligheidsupdate

Slechts 22% van de smartphones uit onze test heeft een veiligheidsupdate van januari of februari 2018. Bovendien heeft 34% zelfs een update van een half jaar oud of ouder.

Veiligheidsupdates lopen achter

Van de smartphones in onze test heeft 6% de laatste veiligheidsupdate van februari en 16% van januari 2018. We onderzochten dit in de week van 19 tot en met 25 februari 2018. Ruim één derde (34%) heeft een veiligheidsupdate van een half jaar oud (augustus 2017) of ouder. Van 15% van de smartphones is de veiligheidsupdate niet te zien. Het gaat hierbij vooral om modellen van Wiko en Huawei, die mogelijk niet meer in de winkels liggen, maar mensen nog wel in hun bezit kunnen hebben. In de tabel staat een overzicht van de datum van de laatste veiligheidsupdate voor alle merken.

Update 22 maart 2018

Samsung heeft ons in een reactie laten weten dat 6 van de 38 modellen in onze test niet in Nederland worden verkocht. We hebben daarom een nieuwe vergelijking gemaakt waarbij we deze modellen buiten beschouwing hebben gelaten. De ontstane verschillen zijn klein:

Het percentage Samsung smartphones met een veiligheidsupdate van februari of januari 2018 blijft gelijk: 50%; het percentage Samsung smartphones met veiligheidsupdate van 6 maanden oud of ouder gaat van 47% naar 44%.

Het percentage Samsung smartphones met Android 8 gaat van 5% naar 6%; het percentage met Android 6 of lager gaat van 47% naar 44%.

Modellen met recente veiligheidsupdate

Onderstaande modellen hebben de veiligheidsupdate van februari 2018:

Android-versies

Ook de versie-updates lopen achter. Android 8, dat al sinds 21 augustus 2017 uit is, staat op slechts 10% van de modellen. Op 53% van de modellen staat Android 6 (dat al in 2015 uitkwam) of een nog oudere versie. Merken die het meest achterlopen met versie-updates zijn merken als Acer, Alcatel en Wiko. De modellen van Google zijn het meest up-to-date. Ook Nokia en General Mobile staan hoger in de ranking. Een overzicht van de updates per merk staat in deze pdf.

Het nieuwe Nokia doet het goed

Het merk Nokia is terug, onder een nieuwe eigenaar. De Nokia smartphones hebben Android One; een ‘kale’ versie van Android (dus zonder extra ‘jasje’ van de fabrikant) die daardoor direct de laatste software-updates ontvangen. Dat werkt; de Nokia smartphones hebben een recente veiligheidsupdate en bovendien bijna ook allemaal Android 8. In het overzicht hierboven zie je om welke smartphones het gaat. De enige uitzondering is de Nokia 3, die nog Android 7.1.1 heeft.

Google Pixel, Google Nexus en General Mobile doen het weer goed

Ook Google Pixel en Nexus smartphones en de smartphones van General Mobile zorgen voor recente updates. General Mobile heeft net als Nokia Android One. Eén model van General Mobile, de General Mobile 4G, is helaas een uitzondering en heeft sinds mei 2017 geen veiligheidsupdate meer gekregen. Dit model is sinds mei 2015 op de markt. De overige modellen zijn behoorlijk up-to-date:

General Mobile GM 5 met Android 7.1.1 en veiligheidsupdate van 5 januari 2018

General Mobile GM6 met Android 8.0.0 en veiligheidsupdate van 5 januari 2018

General Mobile GM 5 Plus met Android 7.1.1 en veiligheidsupdate van 5 februari 2018

General Mobile laat in een reactie weten dat de General Mobile GM 5 Plus in maart nog een update krijgt naar Android 8. De GM5 krijgt die update in april.

Ook de Google Pixel en Google Nexus smartphones doen het weer goed. Uitzonderingen zijn de Google Pixel met een veiligheidsupdate uit januari 2018 en de Motorola Nexus 6 met een veiligheidsupdate van oktober vorig jaar. Google laat in een reactie weten dat de Google Pixel gewoon dezelfde veiligheidsupdate van februari heeft als de andere Pixels. De Google en Nexus modellen die up-to-date zijn, worden in bovenstaande overzicht genoemd.

Wiko en Alcatel ver ondermaats

Wiko en Alcatel doen weinig aan updaten en zijn net als in onze vorige analyse de hekkensluiters. Het is wellicht beter om smartphones van deze merken links te laten liggen.

Samsung laat een gewijzigd beeld zien ten opzichte van onze vorige analyse van veiligheidsupdates. Op dit moment heeft 47% van de Samsung smartphones een sterk verouderde veiligheidsupdate van augustus 2017 of ouder. Het gaat hierbij ook om modellen uit begin 2015. Veel nieuwere modellen hebben wel een nieuwe veiligheidsupdate. Ook Huawei doet het matig; dit merk heeft 28% modellen met sterk verouderde veiligheidsupdates.

Over het onderzoek

We hebben deze controle uitgevoerd in de week van 19 tot en met 25 februari 2018. We hebben gekozen voor modellen die goed zijn verkocht in Nederland van begin 2015 tot begin 2018. Er zitten modellen bij die nu niet meer worden verkocht, maar consumenten nog wel in hun bezit kunnen hebben. Het gaat in totaal om 250 modellen. Op het Mobile World Congres in februari 2018 zijn nieuwe smartphones aangekondigd of uitgebracht. Deze modellen zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om de Samsung Galaxy S9 en S9 plus, de Sony XZ2 en XZ2 compact en de Nokia 7 plus en Nokia 8 Sirocco.

Updaten!

Updaten van smartphones is belangrijk, maar veel smartphones zijn niet up-to-date en daarom moeten de meeste fabrikanten méér doen. Voor consumenten is het ook niet duidelijk welke smartphones geüpdatet worden en voor hoe lang.

Wij voeren al sinds 2015 campagne voor betere updates voor smartphones. Sinds de start van deze campagne ‘Updaten!’ zijn er een aantal dingen verbeterd. Zo kun je op veel Android-smartphones tegenwoordig zien welke veiligheidsupdate het toestel heeft. Ook beloofden een aantal fabrikanten maandelijks kritische veiligheidsupdates uit te voeren. Helaas lijkt het te blijven bij beloftes en ontbreekt het aan daden.

Wij vinden dat jij regelmatiger en langer dan nu updates voor je smartphone mag verwachten. Daarom proberen we via de rechter het updaten van Android-smartphones af te dwingen. Hierbij richten we ons in eerste instantie op Samsung, de marktleider van Android-smartphones in Nederland. De zitting vindt plaats op 26 maart 2018 in de Rechtbank Den Haag.Vind jij ook dat updaten belangrijk is? Steun dan onze actie!

