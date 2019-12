Android-smartphones lopen achter met veiligheidsupdates

De helft van de smartphones met het Android-besturingssysteem heeft een veiligheidsupdate van een half jaar oud of ouder of geeft geen informatie. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van de Consumentenbond naar veiligheidsupdates van Android smartphones

Maar weinig smartphones hebben een recente veiligheidsupdate: slechts 5% heeft een veiligheidsupdate van augustus 2017 en 11% een update van juli 2017.

Trage updates bij Wiko, Alcatel en LG

Alleen de smartphones van Google hebben de meest recente veiligheidsupdate van augustus. General Mobile volgt daarop – met 2 van de 4 modellen die de laatste veiligheidsupdate hebben.

Samsung heeft voor een aantal modellen een recentere veiligheidsupdate (van augustus en juli), maar heeft ook een klein aantal modellen met een update van een half jaar of ouder. De merken waar het het slechts mee gesteld is (met veel modellen met updates van een half jaar oud of ouder of zelfs helemaal geen informatie) zijn Wiko, Alcatel en LG.

*) Update 6 november: Huawei smartphones blijken pas te updaten als er een simkaart in het toestel zit. Bij dit onderzoek zijn de toestellen zónder simkaart onderzocht, daarom zijn de resultaten van Huawei hier verwijderd (want onjuist).

Veiligheids- en versie updates

Fabrikanten leveren zowel veiligheids- als functionaliteits- (of versie-) updates voor hun smartphones. Met een veiligheidsupdate worden lekken in de software gedicht. Met een versie-update worden smartphones ook vaak veiliger, maar primair brengt een versie-update nieuwe functies. Android 8.0 (Oreo) is pas uitgebracht.

Modellen met recente veiligheidsupdate

Een overzicht van modellen met een veiligheidspatch van augustus 2017:

Update 4 september 2017

Wileyfox laat ons weten dat veel van de Wileyfox smartphones ook de veiligheidspatch van augustus hebben. Het gaat om de Wileyfox modellen Swift (1st gen), Storm, Spark X en de Swift 2-serie .

Waar kun je informatie over de veiligheidsupdate vinden?

Op veel Android-smartphones kun je zien op welke datum de laatste veiligheidspatch was. Dit kan onder ‘instellingen’ en dan helemaal onderin onder ‘over de telefoon’.

Over het onderzoek

Sinds medio 2014 houdt de Consumentenbond bij welke veiligheidsupdates smartphones krijgen:

We hebben gekeken naar de laatste veiligheidsupdate, die op de door de ons geteste smartphones staat.

We hebben de smartphones getest van augustus 2014 tot en met augustus 2017.

In de tabel staan alleen de meest verkochte merken, aangevuld met merken die goed presteren.

De controle op veiligheidsupdates is uitgevoerd op 17 tot en met 22 augustus 2017.

Elke smartphone weegt even zwaar mee. We hebben niet gekeken naar de verkoopaantallen.

Varianten (zoals een andere geheugencapaciteit) zien we niet als aparte modellen.

In de grafieken staan ook toestellen die nu niet meer worden verkocht, maar nog wel in het bezit kunnen zijn van consumenten.

De nieuwe Samsung Galaxy Note 8 is niet meegenomen in deze test. Dit geldt uiteraard ook voor veel modellen die tijdens de IFA (van 1 – 6 september) worden uitgebracht.

Updaten moet!

Wij vinden dat fabrikanten Android smartphones minimaal 2 jaar na aankoop of 4 jaar na introductie van een toestel moeten updaten en voeren sinds juni 2015 hiervoor actie. Vind jij ook dat fabrikanten smartphones moeten updaten? Steun dan onze actie.

