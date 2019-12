Oplossing voor snellere updates?

Google zegt een oplossing te vinden voor de vertraging in updates. Een smartphone kan worden geüpdatet zonder dat de fabrikant daar nog ‘aan’ hoeft te zitten.

Android O

Google zegt dat de 'vendor interface’; een interface die standaard is en waarvan de technische eigenschappen zijn vastgelegd, voor snellere updates zal zorgen. De interface is een onderdeel van de Android O (of: Android 8) dat dit najaar wordt gelanceerd.

Project Treble

In de toekomst zal een veiligheidsupdate of upgrade die Google voor Android O uitbrengt plaatsvinden achter de interface. Doordat de interface vergelijkbaar blijft, zal de smartphone (ook die met extra software van de fabrikant) blijven werken.

De oplossing is te vergelijken met de 'compatibele' opzet en interface die Google voor app-ontwikkelaars heeft gebouwd. Hiermee kunnen de ontwikkelde apps op meerdere toestellen werken.

Google heeft de 'vendor interface'-standaard ontwikkeld onder de noemer ‘Project Treble’. Meer informatie staat op het Google developers blog. We zullen deze ontwikkeling volgen.

Trage updates van Android smartphones

Fabrikanten stellen updates moeizaam beschikbaar voor hun smartphones. Fabrikanten proberen zich van elkaar te onderscheiden door Android naar eigen stijl aan te passen, bijvoorbeeld met een eigen vormgeving en apps. Daarmee hebben fabrikanten een eigen 'software schil' op smartphones gebouwd.

Maar als Google een update voor Android uitbrengt, duurt het vaak nog een paar maanden voordat je de update kunt installeren op jouw specifieke toestel. Android moet namelijk eerst worden aangepast door de fabrikant. Hierdoor zitten consumenten met Android-smartphones vaak met verouderde Android-software.

Updaten!

De Consumentenbond pleit al sinds 2015 voor een beter updatebeleid door smartphonefabrikanten. Zowel upgrades (voor met name nieuwe functionaliteiten) als updates (voor de veiligheid) blijken voor veel smartphones achterwege of vertraagd. Onlangs bleken veel veiligheidsupdates vertraagd en de updates naar Android 7 schaars.

