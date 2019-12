De 9 eisen aan veiligheidsupdates

De belangrijkste 9 eisen aan veiligheidsupdates:

Actieve ondersteuning

1. Veiligheidsupdates moeten automatisch worden geïnstalleerd, zonder de functionaliteit van het product negatief te beïnvloeden.

Snelheid en duur updates

2. Veiligheidsupdates moeten zo snel mogelijk beschikbaar zijn na het bekend worden van het veiligheidslek.

3. Veiligheidsupdates moeten minimaal gedurende de te verwachten gebruiksduur van het apparaat beschikbaar zijn.

Informatie en gebruiksgemak

4. Een consument kan voor en na de aankoop eenvoudig zien of het product up-to-date is of niet.

5. Een consument kan bij aankoop zien hoe lang een product na aankoopdatum ondersteund wordt.

6. Als de update niet automatisch wordt geïnstalleerd, moet de beschikbaarheid van de update duidelijk aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt.

7. Als een update niet automatisch wordt geïnstalleerd, moet de update door een consument (ook door een consument met weinig computerervaring) eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.

8. Bij een update wordt de datum en de reden van de update vermeld.

Veilig

9. Updates moeten op een veilige manier beschikbaar worden gesteld. Het moet niet mogelijk zijn om een product via een update met malware te infecteren.

Updaten moet!

Sinds juli 2015 voert de Consumentenbond de campagne 'Updaten!'. We pleiten voor updates voor Android smartphones gedurende tenminste 2 jaar na aankoop en hebben rechtszaken gevoerd om dat af te dwingen. Nu verbreden we de scope naar andere digitale producten. We pakken actuele updateproblemen, zoals de veiligheidsupdates voor Foscam camera's, aan en zetten ons in voor betere eisen aan digitale producten. Lees meer over de campagne 'Updaten!'.