Tienduizenden Foscam camera’s lek, direct updaten nodig

Nieuws|Eigenaars van een Foscam babyfoon of beveiligings- of IP-camera moeten deze zo snel mogelijk updaten. Dat adviseert de Consumentenbond. Door een lek in de beveiliging van 56 modellen van deze camera’s en 2 modellen babyfoons kunnen kwaadwillenden ze overnemen.

Een bezoek aan een malafide of geïnfecteerde website is voldoende om hackers de gelegenheid te geven de camera’s over te nemen en beelden van de camera bekijken. Bovendien krijgen indringers via de camera toegang tot het thuisnetwerk. In een video laat de Consumentenbond zien hoe het lek in de Foscam camera’s kan worden misbruikt. Camera’s die via het web te benaderen zijn, zijn direct te hacken.

Zelf updaten

Het Internet of Things-beveiligingsbedrijf VDOO berichtte in juni al over een lek in 55 typen camera’s, en de Consumentenbond ontdekte onlangs dat ook 2 babycams, de Fosbaby en de Fosbaby P1 en nog een beveiligingscamera, lek zijn. Om het lek te dichten, moeten alle betreffende Foscam babyfoons en IP-camera’s direct geüpdatet worden. Foscam heeft hiervoor een update beschikbaar gesteld, maar deze wordt niet automatisch geïnstalleerd. Daarom moeten consumenten dit zelf doen. Lees de uitleg van de Consumentenbond over hoe je de update installeert.

Notificatie over updaten moet duidelijker

Foscam wijst gebruikers via een melding in hun app op de beschikbaarheid van de update, maar deze notificatie is verstopt en klein. Bovendien wordt een vergelijkbare vormgeving gebruikt voor andere meldingen, zoals marketingberichten. De Consumentenbond heeft er bij Foscam op aangedrongen om de update nadrukkelijker onder de aandacht van gebruikers te brengen. De fabrikant heeft toegezegd dit te zullen aanpassen.

