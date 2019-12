Kaartupdates ingebouwde navigatie niet vanzelfsprekend

We kregen veel klachten over oude kaarten in de navigatiesystemen van nieuwe Ford auto’s. Hoe doen andere fabrikanten het eigenlijk?

Ford liep achter met kaartupdates

De kaarten in nieuwe Ford auto’s waren ruim 2 jaar oud bij de eerste klachten. En eigenaren moesten nóg een jaar wachten op updates. Eind juli 2018 dienden we daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) en we kregen in eerste instantie gelijk. Ford had moeten informeren over de oude kaarten, omdat consumenten deze oude kaarten niet hadden hoeven verwachten. Helaas is onze klacht in hoger beroep afgewezen.

Hoe gaan andere fabrikanten om met updates?

We hebben andere grote auto-importeurs gevraagd naar het updaten van kaarten in nieuwe auto’s.

Op onze vragen kregen we antwoord van Toyota/Lexus, Peugeot/Citroën, Opel. Mitsubishi, Kia, BMW en de importeur van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Van Renault, Volvo en Subaru hebben we geen reactie gehad.

Citroën / Peugeot levert 4 keer per jaar een kaartupdate. De update is gratis als de officiële dealer deze uitvoert. De importeur meldt verder dat het de levering van oude kaarten niet kan uitsluiten, maar informeert er, vooraf aan de levering, wel over.

Kia levert doorgaans eenmaal per jaar kaartupdates. De update is gratis als deze via het onderhoud bij de dealer wordt uitgevoerd.

Mitsubishi geeft zo'n korte reactie, dat het op ons overkomt dat de importeur nauwelijks een beleid heeft. Mitsubishi heeft één model met ingebouwd navigatiesysteem en levert éénmalig gratis een update gedurende de eerste 12 maanden na aankoop.

Opel levert vaak kaarten van een jaar oud, omdat het proces om tot voor geschikte navigatiekaarten te komen 9 tot 12 maanden in beslag neemt. De updates zijn soms gratis en soms moet je betalen.

Toyota / Lexus updatet de kaarten 2 keer per jaar, de eerste 3 jaar zijn de updates gratis.

De importeur van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda geeft aan dat zij hun informatievoorziening onder de loep nemen, maar er nu nog geen beeld over hebben.

De ene importeur heeft dus meer beleid dan de andere. Vraag daarom altijd naar de leeftijd van de navigatiekaarten en het updatebeleid als je een nieuwe auto koopt.

RAI: gratis kaartupdates is de trend

We hebben ook RAI Vereniging, de branchevereniging van auto-importeurs, gevraagd om een reactie. RAI zegt dat het thema bij hen op het netvlies staat en dat fabrikanten kaartupdates steeds vaker gratis aanbieden. RAI adviseert haar leden om kopers van nieuwe auto's met ingebouwde navigatiesystemen duidelijk te informeren over de regelmaat en de kosten van kaartupdates.

Wat vindt de Consumentenbond?

Wij kregen klachten over kaarten in het ingebouwde navigatiesysteem van Ford auto's, omdat deze kaarten oud waren en kaartupdates ruim anderhalf jaar uitbleven.

Wij vinden dat fabrikanten de kaarten regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) moeten updaten. Aangezien sommige fabrikanten 4 keer per jaar updates leveren, moet dit mogelijk zijn. En als kaarten niet regelmatig worden bijgewerkt, moet een verkoper de koper daar vóór de aankoop over informeren. Onze concrete eisen:

Fabrikanten moeten de kaarten minimaal 1 keer per jaar updaten.

Fabrikanten moeten klanten duidelijk informeren als kaarten meer dan een jaar achterlopen op de datum van de leverancier van de kaart.

Een update is bij voorkeur gratis. En de verkoper moet de koper vooraf informeren over eventuele kosten voor het updaten.

Wat is jouw ervaring?

Heb jij een nieuwe auto gekocht met oude kaarten in het navigatiesysteem? Of blijven kaartupdates erg lang uit? We horen het graag. Je kunt een nieuw onderwerp aanmaken in onze community. Noem daarbij het automerk en 'kaarten inbouwnavigatie' in het onderwerp, zodat andere mensen je bericht makkelijker kunnen vinden. Als je een klacht hebt over Ford, dan kun je die plaatsten bij de andere klachten en vragen.

