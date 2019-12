Ford in de fout met verouderde navigatiekaarten in nieuwe auto’s

Nieuws|Ford Nederland informeert zijn klanten niet over de hopeloos verouderde navigatie in zijn nieuwe Ford auto’s. Volgens klachten werkt het ingebouwde navigatiesysteem, SYNC3, met routekaarten uit 2014. De Consumentenbond heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Als consumenten een nieuwe auto kopen verwachten ze, terecht, dat ook álles eraan nieuw is. Als dan blijkt dat het navigatiesysteem kaarten uit 2014 gebruikt, is dat onacceptabel. Een Fordrijder meldde op onze community dat het systeem niet eens zijn eigen huisadres in een 4 jaar oude nieuwbouwwijk herkent.’

Reclame Code Commissie

De Consumentenbond wil dat Ford potentiële kopers informeert over de verouderde kaarten én over het feit dat het nog onduidelijk is wanneer er een update komt. Uit klachten die bij de Consumentenbond binnenkomen, blijkt dat dat nu niet gebeurt. Ook de Consumentenbond krijgt geen duidelijkheid van de autofabrikant over wanneer de kaarten wél worden geüpdatet.

Combée: ‘In september 2017 beloofde Ford ons nog de kaarten te updaten, maar dat is dus nog steeds niet gebeurd. Ondertussen denken consumenten onterecht dat ze een auto met up-to-date navigatiesysteem aanschaffen. Dat vinden wij misleidend en daarom stappen we naar de Reclame Code Commissie.’

Korting

De Consumentenbond vindt ook dat huidige klanten een compensatie van Ford Nederland moeten krijgen, omdat de auto die ze kochten niet aan de verwachting voldoet. Daarnaast moet Ford haast maken met het (gratis) beschikbaar stellen van de beloofde kaartupdates.

De Consumentenbond ziet het probleem van oude kaarten bij ingebouwde navigatiesystemen ook bij andere merken en roept alle autofabrikanten op om consumenten hierover juist te informeren en de levering van actuele kaarten flink te versnellen.

