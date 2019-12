Ford geeft geen informatie over update navigatiekaarten

Nieuws|Ford verkoopt nieuwe auto’s met het SYNC3 ingebouwde navigatiesysteem waarvan de kaarten flink verouderd zijn. Dit blijkt uit klachten op de community van de Consumentenbond. Klanten doen navraag bij de dealer of bij Ford Nederland, maar die blijven onduidelijk over wanneer een kaartupdate beschikbaar komt.

Geen concreet antwoord

De Consumentenbond heeft hierover per mail, telefonisch en via Twitter een reactie aan Ford gevraagd, maar krijgt ook geen concreet antwoord. Ford zegt met gratis kaartupdates voor het navigatiesysteem SYNC3 te komen, maar maakt niet duidelijk wanneer, terwijl consumenten er al maanden op wachten. De Consumentenbond vindt dat Ford zijn klanten zo snel en duidelijk mogelijk moet informeren wanneer deze kaartupdate geleverd wordt.

Het is niet eerlijk

Als verweer voert Ford aan dat veel andere automerken ook problemen hebben met het leveren van actuele kaartupdates. En dat het dus niet eerlijk is dat de Consumentenbond Ford hierop aanspreekt. De Consumentenbond ziet het probleem van oude kaarten inderdaad ook bij andere merken, maar krijgt met name klachten over Ford. Het zou Ford sieren om zijn eigen klanten voorop te stellen en niet te wijzen naar de ‘prestaties’ van andere fabrikanten op dit punt.

Oproep van de Consumentenbond

Verder vindt de Consumentenbond dat consumenten mogen verwachten dat een nieuwe auto met een nieuw navigatiesysteem altijd up-to-date kaarten heeft. De Consumentenbond roept alle fabrikanten dan ook op om de productie van actuele kaarten flink te versnellen.

Ook klachten over SYNC2

De Consumentenbond krijgt ook klachten over oude kaarten in het SYNC2 navigatiesysteem van nieuwe Ford auto’s. Hier lijken inmiddels updates voor te zijn, maar soms moeten consumenten daar fors voor betalen. Er worden bedragen genoemd van €190 tot €290. De Consumentenbond vindt dat Ford zijn klanten hier niet voor kan laten opdraaien en dat de fabrikant deze kosten moet vergoeden.

