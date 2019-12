Nieuws | 16 juli 2018

Campagne 'Updaten!' gaat door

We vinden het onderwerp 'Updaten!' nog steeds belangrijk. Maar we gaan niet in hoger beroep tegen Samsung en richten ons niet meer alleen op Android smartphones. We verbreden de scope naar andere digitale producten. We pakken actuele updateproblemen aan en zetten ons in voor betere eisen aan digitale producten.

