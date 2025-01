Wat gaat er mis?

In 2 dagen kregen we 160 meldingen over parkeerapps via ons Meldpunt Eerlijk. Meer dan de helft gaat over EasyPark x Parkmobile. Sinds de Parkmobile-app is overgezet naar die van EasyPark, werkt de parkeerapp niet goed. En dat is nog zacht uitgedrukt, blijkt uit de meldingen.

Starten en stoppen werkt niet

Een gebruiker deelt zijn ervaring met het starten en stoppen van de app: ‘Toen EasyPark nog Parkmobile was, werkte de app prima. Nu start hij vaak niet op. Je moet wel 3 keer bevestigen voordat de parkeertijd gaat lopen.'

Als het eindelijk lukt om een parkeeractie te starten, dan zijn er problemen met het beëindigen van de actie. Dat gaat niet altijd goed, vertelt een ander: ‘Het gebeurde regelmatig dat de parkeertijd doorliep terwijl ik de app al had gestopt. Ik gebruik de app niet meer.'

Geen gratis (push)meldingen meer

Pushmeldingen zijn handig. Ze herinneren je aan een lopende parkeeractie, zodat je hem op tijd kunt stopzetten. Maar ook deze gratis functie werkt niet meer goed. EasyPark raadt aan om tijdelijk sms-meldingen in te schakelen. Wij vinden dat niet de beste oplossing. Sms-berichten kosten extra geld. Het is beter om een eindtijd in te stellen als je een parkeersessie start. Dat is in ieder geval goedkoper.

Geen automatische eindtijd

Een volgende melding kregen we binnen: ‘Bij Parkmobile stopte de parkeeractie vanzelf als er niet meer betaald hoefde te worden na een bepaalde tijd. Bij EasyPark gebeurde dat niet. En ik kreeg daar van tevoren ook geen melding van. Gevolg was dat ik zonder het te weten bij een parkeeractie veel te veel heb betaald’.

Hoge rekeningen

Als er niet meer betaald hoeft te worden, wil je dat de parkeeractie automatisch stopt. In de nieuwe app gebeurt dit dus niet meer. Met een hoge rekening als gevolg als je vergeet de parkeersessie te stoppen. Controleer vooraf de betaaltijden en stel meteen een eindtijd in bij het starten van je parkeersessie.

Klantenservice niet bereikbaar

Het is heel storend als het starten van een parkeeractie niet lukt en de klantenservice niet bereikbaar is. ‘Ik heb de laatste tijd een paar keer de app van EasyPark niet kunnen gebruiken. Ik heb geprobeerd te bellen en te mailen, maar krijg geen contact.'

Dure sms’jes

Het ontvangen van een sms-herinnering kost geld. Veel mensen schakelen dit daarom uit. Toch kregen ze rekeningen voor verstuurde sms’jes. Sommigen kregen zelfs nadat de parkeersessie was gestopt sms'jes. Of voor een dagkaart, waar je helemaal geen sms voor hoort te krijgen.

Tijd voor actie

Mandy Kooijman, onze jurist: ‘Als mensen zoveel problemen hebben met de app en ook nog eens op kosten worden gejaagd, dan gaat dat echt te ver.' Mandy confronteerde EasyPark met onze meldingen.

EasyPark vertelt: ‘In december 2023 hadden we een incident waarbij de sms-herinneringsfunctie niet goed werkte. Hierdoor ontvingen sommige klanten onbedoelde sms-herinneringen nadat hun parkeersessie was gestopt.

Sommige klanten konden zich ook niet afmelden voor deze sms-herinneringen terwijl de parkeersessie nog liep. We hebben onmiddellijk de volledige verantwoordelijkheid voor dit incident genomen en alle klanten terugbetaald voor deze onbedoelde sms-herinneringen.'

Belofte maakt schuld

EasyPark belooft milder om te gaan met restitutieverzoeken. Heb jij nog geen restitutie ontvangen, maar hier wel recht op? Neem dan contact op met EasyPark. Het e-mailadres en telefoonnummer zijn nu beter zichtbaar op de website.

EasyPark heeft nu ook een formulier voor het melden van storingen en restitutieverzoeken.

Ben je lid van de Consumentenbond en kom je er toch niet uit met EasyPark? Neem dan contact op met onze klantenservice.