'Cadeaubonnen Bongo & Wonderbox misleidend'

Zowel Bongo als Wonderbox verkopen cadeaubonnen voor hotelovernachtingen, bijvoorbeeld op hun websites en via elektronicawinkels en gemakswinkels (soort kleine supermarkten in de buurt van onder meer tankstations en spoorwegstations). Alleen rammelen die bonnen aan alle kanten, zo oordeelde de Reclame Code Commissie (RCC).

Niet 9, maar 5 hotels

Zo belooft Bongo dat de 'Overnachten op de Veluwe'-bon bij 9 hotels ingewisseld kan worden. Maar in werkelijkheid accepteren maar 5 hotels de bon, tenzij je (flink) bijbetaalt. Ook vertelt Bongo je niet dat je bij alle hotels nog verplicht toeristenbelasting moet betalen. Daarom is de bon misleidend en oneerlijk, zo oordeelt de voorzitter van de RCC.

Bongo blijft stil

Ondanks deze uitspraak gaat Bongo zich daar niet aan houden. Daarom staat deze adverteerder nu op de lijst met bedrijven die 'non-compliant' zijn en is er een melding gedaan bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt.

'Weekendje met z'n twee' veel duurder

Bij de bon 'Weekendje met z'n twee' van Wonderbox gaat ook van alles mis. Op de doos staat '825 hotels', maar in Nederland is de bon maar bij zo'n 30 hotels in te leveren. En dat zijn soms niet de beloofde luxe hotels, maar eenvoudige campings. Ook moet je altijd nog bijbetalen, bijvoorbeeld voor stroomgebruik en belastingen. En veel hotels accepteren de bon niet in het hoogseizoen of weekend, tenzij je (flink) bijbetaalt. Op de voorkant van de doos staat bovendien een luxe veranda met weids uitzicht, terwijl dat niets te maken heeft met de hotels die de bon accepteren.

Verdere stappen tegen Wonderbox

De RCC gaf de Consumentenbond op alle punten gelijk en oordeelde daarom dat de bon van Wonderbox misleidt en oneerlijk is. De commissie raadt Wonderbox aan niet meer op een dergelijke manier reclame te maken. Wonderbox beloofde aan de Reclame Code Commissie die uitspraak op te volgen. Toch verkoopt het nog wel een bon met dezelfde naam en dezelfde foto. En daar staat nog steeds niet bij dat je moet bijbetalen. We willen daarom dat Wonderbox daar ook mee stopt. Daarom hebben we de RCC gevraagd om te controleren of Wonderbox zich wel aan de uitspraak houdt. Als het nodig is, aarzelen we niet om verdere stappen te nemen.

Geen cadeaubonnen

De voorgelegde bonnen zijn slechts een greep uit het assortiment van Bongo en Wonderbox. We vinden dat veel van hun bonnen rammelen, vanwege de bijkomende kosten of een onjuiste voorstelling van zaken.

De Consumentenbond is geen voorstander van cadeaubonnen. Je denkt er een origineel cadeau mee te geven, maar aan elke bon zitten haken en ogen. Zoals:

De winkel kan failliet gaan.

De bon kan verlopen.

Er moet nog worden bijbetaald.

Daarom heeft de Consumentenbond deze Handige Cadeaubon. Die is altijd geldig, heeft geen verborgen kosten en kan overal ingewisseld worden.