Wat is er mis?

Sinds 2020 onderzoeken we de kassabonnen van supermarkten en we zien dat deze vol fouten staan. In 2020, 2021 en 2022 kwamen die vooral voor bij Albert Heijn, Jumbo en Plus. Bij sommige filialen klopte de prijs van 1 op de 4 producten niet. De prijs aan de kassa bleek (veel) hoger te zijn. Je betaalt dus te veel voor je boodschappen.

Onze eisen

We willen dat supermarkten zorgen dat fouten niet meer voorkomen. De prijzen in de winkel moeten kloppen met het bedrag dat je afrekent aan de kassa. En als je een fout ontdekt, moet je het product gratis meekrijgen. Ook willen we dat supermarkten de fouten uit het verleden rechtzetten, bijvoorbeeld door een symbolisch gebaar.

Wat gaan we doen?

Geen van de 3 grote supermarkten is tot nu toe bereid om schade te vergoeden. Terwijl we denken dat er vele miljoenen teveel is betaald voor boodschappen. Ook gaat het bij Albert Heijn nog steeds niet goed. Daarom stappen we naar het Gerechtshof. Albert Heijn is de eerste supermarkt die zich daar moet verantwoorden.