Onderzoek verkeerde prijs kassabon

Aanbiedingen van Albert Heijn, Jumbo en Plus stonden vaak met een verkeerde prijs op de kassabon. Dat bleek de afgelopen jaren uit onderzoek van de Consumentenbond.

Er kwamen veel halve beloftes van de supermarkten. Daarom sommeerden we de ketens eind april 2023 om te stoppen met hun onrechtmatig handelen en de problemen voor 30 juni 2023 op te lossen.

Beloftes supermarkten

De directies van Albert Heijn en Jumbo beloofden vervolgens dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun kassabon klopt. Als dat niet het geval is, krijgen ze het product met een verkeerde prijs gratis. Ook zouden ze prijsborden weghalen en mysterieshoppers inhuren om fouten op te sporen.

Jumbo komt deze toezeggingen na. Maar Albert Heijn komt, ondanks onze herhaalde verzoeken, niet over de brug met rapportages van de beloofde extra controles. Daardoor is niet goed na te gaan welke maatregelen Albert Heijn heeft genomen. Daarom ging de Consumentenbond zelf weer op pad.

Nog steeds fouten

Nog steeds staan er bij Albert Heijn fouten op de kassabon. Daarnaast blijkt Albert Heijn de toegezegde prijsgarantie niet na te komen. Kassamedewerkers weten niet van de garantie. Ze geven het product ook niet gratis mee, wanneer de kassabon onjuist is. Ook hangen er reclameborden in de winkel met prijzen die al sinds oktober 2022 niet meer kloppen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Albert Heijn neemt ons en haar klanten nog steeds niet serieus. Dat is meer dan teleurstellend.’

Lof voor Jumbo

Bij Jumbo zijn kassabonfouten wél grotendeels verleden tijd. De supermarktketen haalde veel prijsborden weg en deelde rapportages op filiaalniveau. Ook stemt de supermarkt een monitoringsplan af met de Consumentenbond. Molenaar. ‘We troffen bij Jumbo serieuze bereidheid aan om foute prijzen uit te bannen. En met succes. Daar zou Albert Heijn een voorbeeld aan moeten nemen.’

Ook Plus haalde na de actie van de Consumentenbond veel onjuiste prijsborden uit haar filialen.

Compensatie

Molenaar: ‘Fouten op de kassabon zijn een oneerlijke handelspraktijk. Daarom onderzoekt de Consumentenbond nu juridische stappen tegen Albert Heijn om een einde te maken aan deze situatie.’ Daarnaast verwacht de Consumentenbond dat alle 3 de supermarkten met een plan komen om compensatie te betalen aan consumenten voor de foute kassabonnen van de afgelopen jaren.