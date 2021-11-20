Nog steeds veel fouten op kassabon supermarkt

Onderzoek

De Consumentenbond deed onderzoek bij 7 landelijke supermarktketens: Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar. Van elke keten werden er 3 filialen bezocht. Daar werden de schapprijzen van 25 producten genoteerd en vergeleken met de prijs op de kassabon. Slechts 1 kassabon, bij een Aldi-filiaal, was volledig foutloos.

In 2020 deed de Consumentenbond een vergelijkbare steekproef. Toen waren 3 van de 28 kassabonnen foutloos.

Fouten op kassabonnen toegenomen

Ook het aantal fouten is toegenomen. In 2020 klopte bij 1 op de 8 producten de prijs niet. Nu gaat het bij 1 op de 7 producten fout.

Vooral bij koffie, bier en wijn ging het vaak mis. Die artikelen waren volgens het prijskaartje in de aanbieding, maar volgens de kassa niet. Daardoor kostte bij Plus de koffie aan de kassa €4,19 meer dan het prijskaartje aangaf. En bij AH was een 6-pack alcoholvrij bier €2,19 duurder dan op het schap stond.

AH en Jumbo slordigst

Aldi maakt ook over de hele linie de minste fouten, slechts 1 op de 25 artikelen was verkeerd geprijsd. Albert Heijn en Jumbo zijn het slordigst. Bij Albert Heijn hebben ruim 1 op 4 producten een afwijkende prijs. Bij Jumbo ruim 1 op de 5. Albert Heijn liet vorig jaar weten dat de prijs aan de kassa leidend is, maar dat klopt niet. Consumenten beslissen op basis van de prijs op het schap en die prijs moeten winkels hanteren. Tenzij vaststaat dat die prijs overduidelijk een vergissing is.