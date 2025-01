Wat is er mis?

Veel reisaanbiedingen lijken aantrekkelijker dan ze echt zijn. Als je wilt boeken, stijgt de prijs. Of blijkt de reis uitverkocht of zonder die transfer te zijn. Dat mag allemaal niet. Want een vakantie, vlucht, hotelkamer of anders reisonderdeel moet je kunnen boeken voor de prijs in de advertentie.

Onze eisen

Elke vakantie en reisdienst moet te boeken zijn voor de omschrijving en prijs in de aanbieding. En optionele extra’s, zoals verzekeringen, mogen niet standaard al aangevinkt zijn.

Wat gaan we doen?

Als sinds 2012 maken we ons hard voor eerlijke reisprijzen. Dat doen we door onderzoek te doen en reisaanbieders aan te spreken. Ook dienen we klachten in bij de Reclame Code Commissie en toezichthouders. En als het nodig is, gaan we naar de rechter.

En met succes. Vliegticketverkopers en bungalowparken zijn gestopt met het vooraf aanvinken van optionele extra’s, zoals verzekeringen. En reisaanbieders stoppen verplichte kosten, zoals belastingen en boekingskosten nu in de prijs.

Wat kun jij doen?

Maar we zijn er nog niet. En jij kunt ons helpen. Maak een melding op ons Meldpunt Eerlijk als je reisaanbieders tegenkomt die nog de fout in gaan.

Naar Meldpunt Eerlijk