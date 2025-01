Grote hotelketens beloven all-in-prijzen

Wat is er aan de hand?

Tijdens ons onderzoek naar verborgen kosten bij hotelovernachtingen bleek dat je bij een NH-hotel in onze hoofdstad per nacht nog €43,29 aan verplichte belastingen moet betalen bij het inchecken. Dat bedrag zat niet in de kamerprijs en dook pas op aan het eind van het boekingsproces.

Zo’n financiële tegenvaller is vervelend, maar is ook tegen de regels. Want in een overnachtingsprijs van een hotel, vakantiepark of camping moeten alle verplichte kosten zitten. Dus ook de toeristenbelasting. Toch houden 6 van de 10 onderzochte hotelketens in ons land zich niet aan deze regel.

Welke hotelketens hebben we onderzocht?

We namen daarom contact op met de 6 hotelketens die de regels nog niet volgen.

Bastion Hotels

IHG Hotels (van onder andere Crowne Plaza en Holiday Inn

Marriott (van onder andere Corendon Hotels en Moxy)

NH Hotels

Van der Valk

Best Western Hotels

Bastion Hotels, Best Western Hotels, IHG Hotels, Marriott, NH Hotels en Van der Valk hotels beloven op korte termijn all-in-prijzen te hanteren. Dat zijn prijzen die inclusief alle verplichte kosten zijn.

We blijven de websites van alle 6 ketens in de gaten houden.

Online reisbureaus

Omdat veel reizigers hun hotelkamer via een online reisbureau boeken, bekeken we ook daar de situatie. Alle bemiddelaars die we controleerden (Booking.com, Expedia.nl, Hotels.com, Hotelspecials.nl, Weekendjeweg.nl) adverteren met volledige prijzen.

Alleen Voordeeluitjes.nl doet het niet goed. Die site laat zowel de toeristenbelasting als administratiekosten achterwege. Voordeeluitjes belooft ons alle verplichte kosten op te nemen in de prijzen.

Eerlijke reisprijzen

We zetten ons al jaren in voor eerlijke reisprijzen. Dat zijn prijzen die kloppen en ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Lees er meer over op onze actiepagina Reisprijzen.