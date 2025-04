Hotelkamers lijken nog steeds goedkoper dan ze in werkelijkheid zijn. Vorig jaar schreven we dat 6 van de 10 grootste hotelketens in Nederland verplichte kosten niet opnamen in de overnachtingsprijs. Daardoor leken hun kamers goedkoper dan ze zijn. En dat mag niet.

We ontdekten bijvoorbeeld dat kamerprijzen van Amsterdamse hotels tot tientallen euro's per nacht lager lijken dan ze zijn, vanwege verstopte toeristenbelastingen. Dat is tegen de regels.

Beterschap

De hotelketens beloofden ons in september 2024 beterschap. In maart 2025 controleerden we of ze die beloften waarmaakten:

Bastion Hotels, IHG Hotels en Marriott doen het nu goed. De prijzen voor hun kamers zijn inclusief alle verplichte kosten.

Best Western Hotels, NH Hotels en Van der Valk blijven de regels overtreden. Door verplichte kosten nog steeds niet op te nemen in hun prijzen, blijven ze misleidende prijsinformatie geven. Ook hebben ze ons niet verteld, dat ze meer tijd voor nodig hebben om hun beloften na te komen. Dat vinden we zeer teleurstellend.

Laatste kans

We hebben Best Western Hotels, NH Hotels en Van der Valk om uitleg gevraagd en geven ze een laatste kans om per direct te stoppen met prijsmisleiding. Gebeurt dat niet, dan zetten we vervolgstappen om ervoor te zorgen dat ze wél eerlijk gaan adverteren.