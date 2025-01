Temu moet getemd worden

Temu is populair

Temu.com is binnen 1 jaar populair geworden door een bombardement van reclame en hoge kortingen op producten. Bijzonder is dat Temu van webwinkelen een soort spelletje maakt. Zo kun je aan een rad draaien voor een persoonlijk voordeeltje. De meeste handelaren op Temu versturen hun spullen rechtstreeks vanuit China.

Steekproef om kwaliteit te testen

Onze Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo deed vorig jaar een steekproef naar de kwaliteit van de producten. Ze bestelden onder andere cosmetica, speelgoed en valhelmen.

De uitkomst was alarmerend.

De meerderheid van de producten had gebreken. Ook ontbraken handleidingen, etiketten (met bijvoorbeeld de ingrediënten) en veiligheidscertificaten. Sommige producten waren ronduit gevaarlijk. Zoals speelgoed waar kleine elementen van losschieten. En een valhelm die in de praktijk nauwelijks bescherming zal geven.

Temu voldoet niet aan de wet

De Europese consumentenorganisatie BEUC checkte de afgelopen maanden systematischer of Temu wel veilig en eerlijk werkt. En of het platform voldoet aan de Digital Services Act (DSA) die in februari is ingegaan. Deze Europese wet dwingt online platforms maatregelen te nemen om hun platforms veilig en eerlijk te houden. Temu voldoet op meerdere punten niet aan de wet.

Verplichte informatie ontbreekt

Bij veel producten op Temu ontbreekt wettelijke verplichte informatie. Bijvoorbeeld waarvoor het product geschikt is.

Contactinformatie is niet, of moeilijk te vinden

Van de handelaren op Temu ontbreken bedrijfsnamen, adressen, telefoonnummers en andere contactinformatie. Of je kunt deze informatie moeilijk vinden. Je ziet als koper dus niet (of niet eenvoudig) van welke handelaar je nu eigenlijk producten in huis haalt.

Anonieme verkoop

Een handelaar kan een willekeurige accountnaam op Temu kiezen en (voor de kopers) vrijwel anoniem spullen verkopen. Zo is op het moment van schrijven verkoper ‘ALDwork’ actief. Met nul informatie over de identiteit. Je bent volledig afhankelijk van Temu om in contact te komen met de verkoper.

Zo hoort dat niet. De identiteit van de handelaar moet bekend zijn. Dan kun je autoriteiten zoals de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) informeren als er wat mis is. Bijvoorbeeld als je gevaarlijke spullen, of namaak-artikelen ontvangt.

Reviews zijn onduidelijk

Bij de meeste producten staat een gemiddelde score van 4,5 of 5 sterren op basis van gebruikersreviews. Temu legt niet goed uit hoe de gemiddelde score precies tot stand komt.

Verboden trucjes

Temu gebruikt allerlei technieken om je tot extra, of duurdere aankopen aan te zetten. Sommige trucjes zijn verboden. Zoals je steeds weer een keuze bieden terwijl je al gekozen hebt. Je doet bijvoorbeeld een rol plakband van €0,87 in je winkelmandje. Daarna krijg je een extra keuze. Dit product of 2 alternatieven die beter zouden zijn, maar ook duurder.

Geen leeftijdscontrole

Op Temu zijn allerlei producten te koop die niet geschikt zijn voor kinderen. Temu zegt in de voorwaarden dat alleen consumenten van 18 jaar en ouder producten mogen bestellen. Maar het doet geen leeftijdscontrole en waarschuwt ook niet dat het platform ongeschikt is voor kinderen.

Afhandeling van klachten

Een platform moet in de voorwaarwaarden beschrijven hoe het klachten verwerkt. Dat is verplicht sinds de (DSA)-verordening. Die informatie ontbreekt, op een (te) summiere beschrijving na.

Beroep aantekenen

Duidelijke informatie hoe je bij Temu in beroep kunt gaan tegen de afhandeling van je klacht ontbreekt ook. Volgens de wet heb je recht op een serieuze en transparante afhandeling van klachten.

Klacht ingediend door Consumentenorganisaties

Tientallen Europese consumentenorganisaties hebben naar aanleiding van de bevindingen een formele klacht ingediend bij hun nationale marktautoriteit. Dat hebben wij ook gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). We willen dat de toezichthouders Temu onderzoeken op het schenden van de Digital Services Act (DSA) en boetes opleggen als zij overtredingen constateren.

De Europese Commissie is ook gewaarschuwd. We vinden dat Temu een groot online platform (Very Large Online Platform) is met vele tientallen miljoenen Europese gebruikers. Voor deze categorie platforms gelden extra strenge regels. Deze allergrootste platforms vallen sowieso onder toezicht van de Europese Commissie.

Update 3 september: Temu blijft rommel verkopen

De Deense consumentenorganisatie Forbrugerrådet Tænk heeft bij een nieuwe steekproef ondervonden dat veel producten op het platform nog steeds onveilig zijn, of van slechte kwalteit. Van de 38 geteste producten vertoonden er 30 gebreken. Hieronder waren speelgoed en babyproducten met verstikkingsgevaar, cosmetica met mogelijk hormoonverstorende stoffen. En ook elektronische apparaten die mogelijk gevaarlijke elektrische schokken kunnen veroorzaken. In zijn eind augstus verschenen rapport (Deens) benadrukt Tænk de risico's van deze producten, vooral voor kinderen.

Tænk kocht 38 producten via Temu in verschillende algemene productcategorieën: speelgoed en andere kinderproducten, cosmetica en verzorgingsproducten, elektrische producten en schoonmaakproducten. Interne en externe deskundigen hebben de producten beoordeeld. Elke deskundige had een eigen specialiteit op het gebied van productveiligheid, Sommige producten werden nader onderzocht in een laboratorium.