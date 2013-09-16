Europese samenwerking consumentenorganisaties

Wat is Beuc?

Beuc staat voor ‘Bureau Européen des Unions de Consommateurs’. Het is een soort Europese Consumentenbond. Beuc is op 6 maart 1962 opgericht door 6 Europese consumentenorganisaties, onder wie de Consumentenbond.

Wat wil Beuc?

Beuc wil consumentenorganisaties in Brussel vertegenwoordigen en komt op voor algemene consumentenbelangen. In totaal gaat het om 45 organisaties, de Beuc-leden, uit 32 landen (naast de 27 EU-lidstaten ook landen uit de ‘Europese Economic Area’ en het Verenigd Koninkrijk). Beuc wil het geluid van alle Europese consumenten laten horen.

Wat doet Beuc?

Beuc bewaakt en beschermt het consumentenbelang. Hij doet dit vooral door te lobbyen bij (vertegenwoordigers van) de Europese Commissie, leden van het Europees Parlement, de Raad van Ministers, en het bedrijfsleven. Steeds met als doel om nieuwe wetgeving klantvriendelijk te maken, bestaande wetgeving te verbeteren, of aan te dringen op betere handhaving ervan.

Beuc wil een betrouwbare gesprekpartner zijn op een breed terrein aan consumentenzaken, met als prioriteiten:

consumentenrecht

financiële dienstverlening

voeding/voedselveiligheid

gezondheid

digitale diensten

veiligheid

duurzaamheid

Beuc pleit voor eerlijk functionerende markten en veilige producten en diensten. Ook wil Beuc dat de duurzame keus makkelijk en betaalbaar wordt. De rechten van de consument moeten worden beschermd, en de klant moet snel en makkelijk zijn recht kunnen halen.

Beuc werkt daarbij nauw samen met:

Consumers International voor het wereldwijde consumentenbelang

ANEC voor klantvriendelijke standaarden

ICRT voor consumententests en onderzoek

TACD voor de transatlantische dialoog

Wie is Beuc?

Het Beuc-kantoor bestaat uit meer dan 50 medewerkers. Ter vergelijking: het aantal lobbyisten uit het bedrijfsleven in Brussel wordt geschat op ongeveer 15.000. Het kantoor staat onder leiding van algemeen directeur Agustín Reyna.

Beuc kent een bestuur (Executive) dat uit 13 leden bestaat en 6 keer per jaar bijeenkomt, met als voorzitter Arnold Koopmans. Twee keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (General Assembly) plaats.

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