Naam instelling

Stichting Anne Fransenfonds (afgekort: AFF)

RSIN-nummer

816172675

IBAN

NL 81 INGB 000 322 4200

Contactgegevens

Bezoekadres: Enthovenplein 1, 2521 DA ’s-Gravenhage

Postadres: Postbus 1000, 2500 BA ’s-Gravenhage

Tel. 070-4454508 (ambtelijk secretaris: Anja Verhoef)

aff@consumentenbond.nl

Doelstelling ANBI

Het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa (niet in EU-landen).

Het doel van het AFF is om zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen uit het budget dat jaarlijks beschikbaar is. Dat met een maximum van €10.000 per aanvraag en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project.

Hoofdlijnen beleidsplan

In 1988 is door de toenmalige directeur van de Consumentenbond het Anne Fransen Fonds (AFF) opgericht. De missie: Consumentenrechten waarborgen en versterken door financiële steun te verlenen aan startende consumentenorganisaties in economieën die zich ontwikkelen.

De inspanningen van het AFF zijn essentieel om voor alle consumenten een eerlijke, veilige en bestendige leefomgeving te waarborgen. Dat geldt vooral voor landen waar de consumentenrechten nog met voeten worden getreden.

De rechtspositie van de consument die landen is zwak en er worden vaak nog onveilige producten op de markt gebracht. Ook voorlichting en communicatie staan er nog in de kinderschoenen. Door de jaren heen heeft het AFF wereldwijd talrijke projecten op deze gebieden ondersteund.

Het AFF wil dat consumenten over de hele wereld de basis-consumentenrechten kunnen verwerven die wereldwijd door de consumentenorganisaties worden nagestreefd. Dit inspirerende toekomstbeeld heeft het AFF voor ogen. Het doel: Er ontstaat uiteindelijk een situatie waarin toezicht houden door vertegenwoordigende consumentenorganisaties voldoende is om de consumentenrechten te waarborgen.

Het doel van het AFF is voor de periode van 2020 tot en met 2023 zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen met de circa €60.000 die het jaarlijks tot zijn beschikking heeft. Er geldt een maximum van €10.000 per aanvraag, en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project.

Door deze limiet te stellen kan het AFF maximaal 6 projectvoorstellen honoreren. Projecten moeten binnen 1 jaar afgerond zijn en een projectevaluatie moet worden ingestuurd binnen 3 maanden na oplevering.

Bestuurders

Herbert van den Ende, voorzitter

Sandra Molenaar, secretaris

Henk Bezemer, bestuurslid

Hugo Brink, penningmeester

Han Damsté, bestuurslid

De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

Sanford Cijntje, lid

Wim Stille, lid

Peter Stutvoet, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders krijgen de reiskosten vergoed en een vergadervergoeding van €61 per vergadering.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2020

Het bestuur van het AFF is in 2020 3 keer bijeengekomen. Er was een fysieke vergadering, de jaarvergadering waarin de jaarstukken worden vastgesteld en de binnengekomen projectaanvragen zijn besproken en beoordeeld. Daarnaast vonden er 2 online vergaderingen plaats om de impact van COVID19 te bespreken in relatie tot de gehonoreerde projecten. Ook is besloten om het proces van de 'call for proposals' verder te structureren en te vereenvoudigen.

Financiële verantwoording 2020

Jaarstukken AFF 2020 (pdf)