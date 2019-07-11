Naam instelling

Stichting Anne Fransenfonds (afgekort: AFF)

RSIN-nummer

816172675

IBAN

NL 81 INGB 000 322 4200

Contactgegevens

Bezoekadres: Enthovenplein 1, 2521 DA ’s-Gravenhage

Postadres: Postbus 1000, 2500 BA ’s-Gravenhage

Doelstelling ANBI

Het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa (niet in EU-landen).

Het doel van het AFF is om zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen uit het budget dat jaarlijks beschikbaar is. Dat met een maximum van €10.000 per aanvraag en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project.

Hoofdlijnen beleidsplan

In 1988 is door de toenmalige directeur van de Consumentenbond het Anne Fransen Fonds (AFF) opgericht. De missie: Consumentenrechten waarborgen en versterken door financiële steun te verlenen aan startende consumentenorganisaties in economieën die zich ontwikkelen.

De inspanningen van het AFF zijn essentieel om voor alle consumenten een eerlijke, veilige en bestendige leefomgeving te waarborgen. Dat geldt vooral voor landen waar de consumentenrechten nog met voeten worden getreden.

De rechtspositie van de consument die landen is zwak en er worden vaak nog onveilige producten op de markt gebracht. Ook voorlichting en communicatie staan er nog in de kinderschoenen. Door de jaren heen heeft het AFF wereldwijd talrijke projecten op deze gebieden ondersteund.

Het AFF wil dat consumenten over de hele wereld de basis-consumentenrechten kunnen verwerven die wereldwijd door de consumentenorganisaties worden nagestreefd. Dit inspirerende toekomstbeeld heeft het AFF voor ogen. Het doel: Er ontstaat uiteindelijk een situatie waarin toezicht houden door vertegenwoordigende consumentenorganisaties voldoende is om de consumentenrechten te waarborgen.

Het doel van het AFF is voor de periode van 2025 tot en met 2027 zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen met de circa €60.000 die het jaarlijks tot zijn beschikking heeft. Er geldt een maximum van €10.000 per aanvraag, en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project. Een organisatie kan maximaal 2 projecten toegekend krijgen in 2 achtereenvolgende jaren.

Door deze limiet te stellen kan het AFF maximaal 6 projectvoorstellen honoreren. Projecten moeten binnen 1 jaar afgerond zijn en een projectevaluatie moet worden ingestuurd binnen 1 maand na oplevering.

Bestuurders

Herbert van den Ende, voorzitter

Sandra Molenaar, secretaris

Resi Kösters, bestuurslid/penningmeester

Henk Bezemer, bestuurslid

Els Hamer, bestuurslid

De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

Halide Ozcan, lid

Maarten van Tiggelen, lid

Marcel Warmerdam, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders krijgen de reiskosten vergoed en voor 2026 een vergadervergoeding van €76 per vergadering.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2025

Het bestuur van het AFF is in 2025 2 keer in vergadering geweest: op 8 mei in een fysieke vergadering en op 23 oktober online, via Teams.

In de bestuursvergadering van 8 mei zijn de jaarstukken vastgesteld en de binnengekomen projectaanvragen besproken en beoordeeld.

Het Bestuur van het AFF heeft voor de vergadering van 23 oktober een nieuwe analyse uitgevoerd hoeveel aangesloten organisaties bij Consumers International (CI) gerechtigd zijn om jaarlijks een projectaanvraag in te dienen. De analyse is ingegeven door het feit, dat in de afgelopen jaren slechts een beperkt aantal organisaties (circa 25) van de mogelijkheid tot ondersteuning gebruik maken. De resultaten zijn aan CI voorgelegd met het verzoek tot advies voor grotere deelname. Hierop heeft CI een 4-punten plan gepresenteerd. Dit is in de vergadering van 23 oktober besproken. Eén van de uitkomsten heeft geleid tot een test om kleinschaliger projecten mogelijk te maken met een budget tussen de €5.000 en €10.000. Dit waar voorheen de nadruk lag op een projectaanvraag van maximaal €10.000.

In deze vergadering werden ook de ontvangen projectevaluaties besproken.

In deze vergadering werden ook de ontvangen projectevaluaties besproken. Eerder dit jaar op 11 maart heeft de voorzitter van het AFF tijdens een discussieavond van de Bondsraad van de Consumentenbond een workshop georganiseerd om de leden met behulp van een praktijkopdracht kennis te laten maken met de werkwijze, beoordelingsmethodiek en resultaten van het AFF.

Financiële verantwoording 2025

Jaarstukken AFF 2025 (pdf)