Stichting Anne Fransenfonds (afgekort: AFF)
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Het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa (niet in EU-landen).
Het doel van het AFF is om zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen uit het budget dat jaarlijks beschikbaar is. Dat met een maximum van €10.000 per aanvraag en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project.
In 1988 is door de toenmalige directeur van de Consumentenbond het Anne Fransen Fonds (AFF) opgericht. De missie: Consumentenrechten waarborgen en versterken door financiële steun te verlenen aan startende consumentenorganisaties in economieën die zich ontwikkelen.
De inspanningen van het AFF zijn essentieel om voor alle consumenten een eerlijke, veilige en bestendige leefomgeving te waarborgen. Dat geldt vooral voor landen waar de consumentenrechten nog met voeten worden getreden.
De rechtspositie van de consument die landen is zwak en er worden vaak nog onveilige producten op de markt gebracht. Ook voorlichting en communicatie staan er nog in de kinderschoenen. Door de jaren heen heeft het AFF wereldwijd talrijke projecten op deze gebieden ondersteund.
Het AFF wil dat consumenten over de hele wereld de basis-consumentenrechten kunnen verwerven die wereldwijd door de consumentenorganisaties worden nagestreefd. Dit inspirerende toekomstbeeld heeft het AFF voor ogen. Het doel: Er ontstaat uiteindelijk een situatie waarin toezicht houden door vertegenwoordigende consumentenorganisaties voldoende is om de consumentenrechten te waarborgen.
Het doel van het AFF is voor de periode van 2025 tot en met 2027 zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen met de circa €60.000 die het jaarlijks tot zijn beschikking heeft. Er geldt een maximum van €10.000 per aanvraag, en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project. Een organisatie kan maximaal 2 projecten toegekend krijgen in 2 achtereenvolgende jaren.
Door deze limiet te stellen kan het AFF maximaal 6 projectvoorstellen honoreren. Projecten moeten binnen 1 jaar afgerond zijn en een projectevaluatie moet worden ingestuurd binnen 1 maand na oplevering.
Herbert van den Ende, voorzitter
Sandra Molenaar, secretaris
Resi Kösters, bestuurslid/penningmeester
Henk Bezemer, bestuurslid
Els Hamer, bestuurslid
De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:
Halide Ozcan, lid
Maarten van Tiggelen, lid
Marcel Warmerdam, lid
De bestuurders krijgen de reiskosten vergoed en voor 2026 een vergadervergoeding van €76 per vergadering.
Het bestuur van het AFF is in 2025 2 keer in vergadering geweest: op 8 mei in een fysieke vergadering en op 23 oktober online, via Teams.
Jaarstukken AFF 2025 (pdf)