Wereldwijde samenwerking consumentenorganisaties

Consumers International

Consumers International (CI) is de wereldwijde koepel van consumentenorganisaties. Meer dan 200 organisaties uit meer dan 100 landen zijn aangesloten bij CI. CI behartigt de consumentenbelangen bij organisaties als de Verenigde Naties, en de Wereldhandel- en Wereldgezondheidsorganisatie. Ieder jaar organiseert CI op 15 maart World Consumer Rights Day.

De organisatie werd in 1960 opgericht. CI liet zich inspireren door de rechten van de consument die president John F. Kennedy als een van de eersten formuleerde.

Het hoofdkantoor van CI staat in Londen, en er zijn regionale kantoren in Harare (Zimbabwe) , Penang (Maleisië) en Santiago (Chili). Algemeen directeur is Helena Leurent.

International Consumer Research & Testing

In ICRT, International Consumer Research & Testing, werken consumentenorganisaties samen op het gebied van (product)onderzoek. Samen producten onderzoeken en testen is goedkoper. Bovendien kan iedereen zo beter gebruikmaken van elkaars expertise. Niet alleen organisaties in Europa maken deel uit van ICRT. Ook organisaties uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Australië zijn lid.

ICRT houdt kantoor in Londen.

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