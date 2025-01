Autohuur in Spanje: verkooppraat, trucs en leugens

Problemen en verborgen kosten

Veel Nederlandse vakantiegangers huren een auto in Spanje. Vaak met een hoop problemen: verborgen kosten, onvriendelijk personeel en onduidelijke communicatie. Dat blijkt wel uit de ruim 1000 negatieve online reviews die we analyseerden over Spaanse verhuurders.

Meer dan 900 meldingen

Bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) kwamen de laatste 5 jaar meer dan 900 meldingen binnen. Ongeveer de helft van alle klachten over autohuur in Spanje gaat over één verhuurder: Goldcar. Dit bedrijf is een onderdeel van Europcar.

We reserveerden zelf 12 auto's

Om zelf te ervaren wat er misgaat reserveerden we online 12 auto’s bij Spaanse verhuurders in verschillende steden en reisden af naar Spanje. Zowel rechtsreeks als via een bemiddelingssite.

Chaos en schimmigheid

Al bij het boeken is het chaos. Er is veel onduidelijk over de borg en toeslagen. Of er ontbreekt cruciale informatie over het wijzigen en annuleren van de reservering. En sommige bemiddelaars zijn tijdens het boeken schimmig over verzekeringen en het eigen risico.

Trucs en leugens

Eenmaal aan de balie van het verhuurbedrijf zijn we overgeleverd aan de trucs en leugens van de verkoopmedewerkers. Die werken op provisiebasis en halen alles uit de kast om ons bij te laten betalen. Zoals voor verzekeringen, wegenwachtservice, navigatiesystemen en ruimere auto’s.

Goldcar spant de kroon

Bij Goldcar moet je zelfs nog bijbetalen voor een verzekering die optioneel is en een niet bestaande belasting.

Ongemakkelijke gesprekken

De meest ongemakkelijke gesprekken hebben we aan de balie van Goldcar. Eerst raadt een medewerker ons een upgrade aan, omdat onze huurauto niet geschikt zou zijn voor de snelweg. Onzin, alle huurauto’s mogen de snelweg op.

Alleen nog de verzekering

Daarna zegt hij: ‘Op dit moment moet je hier alleen nog de verzekering betalen. Die kost €44.’ Leugen nummer twee, de auto is al volledig verzekerd.

Wegenwacht is niet inclusief

Vervolgens zegt hij dat wegenwachtservice niet inclusief is. Ook dat klopt niet: als er een probleem is met de auto, moet de verhuurder dat oplossen. Alleen als we zelf schuld hebben, is de assistentie niet kosteloos.

Als we doorvragen naar die €44 aan kosten, beweert hij dat het alternatief is dat we €1100 ‘betalen’ voor een maand. Maar dat bedrag is de borg en geen betaling. Die krijgen we later gewoon terug van alle verhuurders, al enkele uren of dagen na inleveren.

Verplichte 'luchthavenbelasting'

Dan komt de verkoper nog met een verplichte ‘luchthavenbelasting’. Maar dat is een toeslag van Goldcar zelf en geen belasting. Nadat we overal vriendelijk voor bedanken, zegt hij: ‘Je zult je er ongemakkelijk bij voelen, dit is niet de manier om Spanje te bezoeken. Onthoud dat je niet verzekerd bent.’

Nog meer problemen

In ons onderzoek komen we nog meer obstakels tegen. Het huurcontract moet natuurlijk nog getekend worden. Bij sommige verhuurders, zoals Goldcar en OK Mobility, moet je blind op een tablet een handtekening zetten. Pas daarna rolt het huurcontract uit een printer.

Huurcontract in het Spaans

Bij Goldcar blijkt dat het contract in het Spaans is opgesteld en in zulke kleine lettertjes dat, ook al was het in een voor ons begrijpelijke taal, we het niet zouden kunnen lezen. Ook Enterprise en Hertz laten ons op een tablet een Spaanstalig contract tekenen. Pas als we erom vragen, wordt het omgezet in het Engels.

Bestaande schade niet vermeld

Sommige verhuurders weigerden bestaande schade te vermelden op het verhuurformulier. Of ze wilden niet tekenen voor een goede ontvangst van de auto. Huurauto’s stonden soms in donkere garages waar eventuele schade niet zichtbaar was. En dan waren er nog de discussies bij het inleveren van de huurauto over de hoeveelheid brandstof in de tank.

Regel het in Nederland

Zorg dat je al in Nederland de autohuur goedregelt, inclusief verzekeringen zonder eigen risico. Of met een losse autohuurverzekering voor het eigen risico, zodat je aan de balie meteen alle extra’s kunt weigeren.

Andere tips

Welke voorwaarden

Zorg dat je weet wat je hebt gehuurd en tegen welke voorwaarden.

Zorg dat je weet wat je hebt gehuurd en tegen welke voorwaarden. Tankregeling

Let op de tankregeling en het eigen risico bij schade en diefstal.

Let op de tankregeling en het eigen risico bij schade en diefstal. Gebruik een creditcard

Sommige creditcards, zoals die van de ANWB, dekken dat eigen risico af als je de autohuur betaalt met de kaart. En sommige verzekeraars, zoals Riverside Malta, bieden losse autohuurverzekeringen aan voor zo’n €6 per dag.

Sommige creditcards, zoals die van de ANWB, dekken dat eigen risico af als je de autohuur betaalt met de kaart. En sommige verzekeraars, zoals Riverside Malta, bieden losse autohuurverzekeringen aan voor zo’n €6 per dag. Koop het eigen risico af

Bij de meeste verhuurders en bemiddelaars, zoals DoYouSpain, DiscoverCars, RentalCars en SunnyCars, kun je tijdens het boeken je eigen risico volledig afkopen. Dat kost wel meer dan de €6 van een losse verzekering.

Bij de meeste verhuurders en bemiddelaars, zoals DoYouSpain, DiscoverCars, RentalCars en SunnyCars, kun je tijdens het boeken je eigen risico volledig afkopen. Dat kost wel meer dan de €6 van een losse verzekering. Weiger optionele verzekeringen

Weiger aan de balie optionele verzekeringen en laat je niks wijsmaken. Je weet wat je geboekt hebt en dat je goed verzekerd bent.

Weiger aan de balie optionele verzekeringen en laat je niks wijsmaken. Je weet wat je geboekt hebt en dat je goed verzekerd bent. Leg schade en kilometerstand vast

Leg voordat je wegrijdt alle schade en de kilometerstand vast op beeld. En laat bestaande schade door de verhuurder vermelden op het huurcontract.

Leg voordat je wegrijdt alle schade en de kilometerstand vast op beeld. En laat bestaande schade door de verhuurder vermelden op het huurcontract. Tank voor inleveren

Tank de auto af vlak voor je hem inlevert en bewaar de bon van het tankstation.

Tank de auto af vlak voor je hem inlevert en bewaar de bon van het tankstation. Vraag om een vrijwaringsbewijs

Laat een medewerker bij het terugbrengen ervoor tekenen dat de auto schadevrij en volgetankt is ingeleverd. Met zo’n vrijwaringsbewijs sta je in je recht als er achteraf gedoe komt.

Toch een geschil?

Heb je dan toch nog een geschil met de verhuurder? Leg het voor aan het Europees Consumenten Centrum (ECC), dat gratis bemiddelt met bedrijven in het buitenland. Je kunt een inhouding op de borg of een afschrijving ook betwisten bij je creditcardmaatschappij.

Je kunt de klacht ook voorleggen aan de Europese Bemiddelingsservice voor Autohuur (ECRCS). Die bemiddelt gratis tussen consumenten en aangesloten verhuurders. De autoverhuurders in dit artikel zijn hierbij aangesloten, behalve ClickRent, Goldcar, RecordGo en OK Mobility.