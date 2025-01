Om welke producten gaat het?

Op verpakkingen van onderstaande producten staat al jarenlang de claim 'Nieuw' (of 'New/Nouveau). Dettols multireiniger bestaat bijvoorbeeld al 14 jaar.

Procedures tegen de fabrikanten

We vragen ons af wat er na zoveel tijd nog nieuw is aan het product. Halverwege 2023 stelden we deze fabrikanten die vraag. Ondanks de beloften om de claim te verwijderen, haalde alleen Dubro de claim van haar verpakking. Daarop maakten we melding bij de Reclame Code Commissie over de andere producten.

Oneerlijk en misleidend

Begin juli zei de voorzitter van de Reclame Code Commissie dat zo’n claim na pakweg een jaar niet meer kan. Dan is het nieuwe er echt wel af. De voorzitter wees onze klacht over Always Ultra Dry wel af, omdat dat product het afgelopen jaar nog iets is veranderd. Maar oordeelde dat Ambi Pur, Dettol, Iglo, Lassie, Lotus en Marcels Green Soap misleiden en oneerlijk handelen. Die moeten daarom stoppen met deze claim. Alleen Ambi Pur kan tot halverwege september nog in bezwaar gaan tegen de uitspraak.

Meld misleiding

Kom je zelf misleidende reclame tegen? Je kunt een melding doen op ons Meldpunt Eerlijk. Of zelf een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Dat is gratis en kan zonder juridische hulp.