Updates naar Android 7 (Nougat) schaars

Android 7 is meer dan een half jaar geleden uitgebracht. Tijd om de balans op te maken: welke Android smartphones hebben dit nieuwste besturingssysteem van Google? Antwoord: 8% van de toestellen die wij sinds april 2014 hebben getest. Sterker nog: bijna de helft van die smartphones draait op een oudere Android-versie dan Android 6.0, dat al in oktober 2015 was uitgebracht.

Updaten moet

Google stelt updates beschikbaar voor nieuwe functionaliteiten. Met Android 7 is dat bijvoorbeeld accubesparing en een nieuwe weergave voor meldingen. Maar deze updates volgen veel later of niet dan dat Google ze beschikbaar stelt. Uit het Google Developers Blog blijkt dat van de Android-smartphones die nu wereldwijd in gebruik zijn nog geen 3% op Android 7 Nougat draait. 66% van die smartphones zijn gedateerd en draait op een oudere versie dan Android 6.

Een andere reden om te updaten, is om een smartphone veilig te houden. Met een veiligheidsupdate wordt een lek in de software gedicht en is je telefoon niet meer kwetsbaar. Google heeft vaak snel een nieuwe update klaar die een lek dicht, maar fabrikanten zetten die helaas niet of laat door naar hun toestellen. De helft van de Android-toestellen die in gebruik zijn heeft in 2016 geen veiligheidsupdate gekregen. Dat blijkt uit een blog over de veiligheid van Android in 2016.

Nexus, Google Pixel en Android One updaten wel

Heb je een Google Nexus-toestel, een smartphone met Nexus, een Google Pixel-smartphone of een smartphone met Google Android One? Dan ontvang je als één van de eersten nieuwe updates, en weet je hoe lang je toestel ongeveer ondersteund wordt. Maar veel smartphones van Samsung en Huawei (de merken die veel worden verkocht) zijn niet geüpdatet. In de tabel staan de verhoudingen van Android-versies voor Google Nexus, Huawei en Samsung modellen.

Bekijk een overzicht van alle merken.

Update 4 april 2017

Samsung laat in een reactie weten dat de Samsung Galaxy S7 en S7 Edge sinds maart op Android 7 draaien. Omdat de testresultaten van februari zijn, is dit in de grafieken nog niet meegenomen. Bij een volgende update wordt deze informatie verwerkt in nieuwe grafieken.

Koop een toestel met een recente introductiedatum

Als je een nieuwe Android smartphone wilt kopen, adviseren we om voor een toestel met Android 7 of hoger te kiezen. Ook is het goed om op de introductiedatum van het toestel te letten; hoe nieuwer hoe beter. De grootste kans op updates maak je met een telefoon waarop Google zelf Android beheert of als er wordt samengewerkt met hardwarepartners van Google. Dat zijn de Nexus, Pixel en Android One. Smartphones met Android 7 en Android 7.1 die nu worden verkocht zijn:

Update 4 april 2017

Ook de Samsung Galaxy S7 en S7 Edge hebben sinds maart Android 7, aldus Samsung in een reactie.

Rechtszaak tegen Samsung

Wij vinden dat fabrikanten Android smartphones minimaal 2 jaar na aankoop of 4 jaar na introductie van een toestel moeten updaten en voeren sinds juni 2015 hiervoor actie. Helaas heeft dit nog niet tot verbeteringen geleid. In november 2016 hebben we een bodemprocedure aangespannen tegen Samsung vanwege zijn gebrekkige software-updatebeleid voor Android-smartphones.

Over het onderzoek

We hebben gekeken naar de hoogst mogelijke Android-versie, die op de door de ons geteste smartphones staat. In de grafieken zie je naar welke Android-versies je de smartphones kunt updaten. Wat je niet kunt zien is hoelang dit duurt.

We hebben de smartphones getest van april 2014 (de datum vanaf wanneer we informatie over updates bijhouden) tot en met februari 2017.

Elke smartphone weegt even zwaar mee. We hebben niet gekeken naar de verkoopaantallen.

Varianten (zoals een andere geheugencapaciteit) zien we niet als aparte modellen.

In de grafieken staan ook toestellen die nu niet meer worden verkocht, maar nog wel in het bezit kunnen zijn van consumenten.

Doe mee!

De Consumentenbond houdt bij welke populaire smartphones wel of niet zijn geüpdatet naar Android 7 Nougat. Help jij mee? Geef dan een reactie via de Community!