Bodemprocedure tegen Samsung van start

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De Consumentenbond eist dat Samsung minimaal 2 jaar na aankoop of 4 jaar na introductie van een toestel updates beschikbaar stelt. Daarnaast informeert Samsung consumenten bij de koop van een Samsung Android-toestel onvoldoende over software-updates. De Consumentenbond wil dat Samsung hierover duidelijke en ondubbelzinnige informatie verstrekt aan klanten.’

Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van de Consumentenbond: ‘Samsung verstrekt voor veel van zijn smartphones laat of geen updates, terwijl er wel al een nieuwe versie van Android beschikbaar is gesteld door Google. Dat is onrechtmatig.’

Kort geding

In februari 2016 voerde de Consumentenbond een kort geding tegen Samsung met dezelfde eisen. De rechter kon daarin geen inhoudelijk oordeel gegeven omdat de kwestie te complex bleek voor de snelle kort-gedingprocedure. Omdat de Consumentenbond deze zaak belangrijk vindt voor consumenten is besloten een uitgebreidere bodemprocedure te starten.

Vrijdag 11 november ontvangt Samsung de dagvaarding; een datum voor de zitting moet nog door de rechtbank worden vastgesteld.

De Consumentenbond richt zich in eerste instantie op Samsung, omdat Samsung de onbetwiste marktleider van Android-smartphones in Nederland is. Maar ook andere fabrikanten laten steken vallen bij het updaten van hun toestellen. De Consumentenbond zal het vonnis in de bodemprocedure gebruiken voor een goed updatebeleid bij álle fabrikanten.

Campagne 'Updaten!'

In juli 2015 startte de Consumentenbond de campagne 'Updaten!' om fabrikanten van Android-smartphones aan te sporen minimaal 2 jaar na aankoop software-updates beschikbaar te stellen. Software-updates zijn cruciaal om smartphones veilig te houden. Verouderde software maakt toestellen kwetsbaar voor cybercriminelen die daarmee persoonlijke gegevens kunnen stelen of malware kunnen installeren.

