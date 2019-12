Kort geding Consumentenbond versus Samsung

Nieuws|Op dinsdag 16 februari dient het kort geding van de Consumentenbond tegen Samsung in de Rechtbank Amsterdam om 13:30 uur. De Consumentenbond daagt Samsung voor de rechter vanwege hun gebrekkige updatebeleid voor Android smartphones.

Het nieuws dat de Consumentenbond Samsung voor de rechter daagt, heeft ook internationaal stof doen opwaaien. Nieuwssites in onder meer Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland besteedden aandacht aan de eisen van de Consumentenbond. De Consumentenbond wil dat Samsung zijn smartphones minimaal 2 jaar na aankoop van updates voorziet en dat Samsung transparant is over zijn updatebeleid.

20.000 steunbetuigingen

In juli 2015 startte de Consumentenbond de campagne 'Updaten' om fabrikanten te bewegen hun Android smartphones langer van updates te voorzien en duidelijk te zijn over hun updatebeleid. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat 82% van de Samsung smartphones 2 jaar na introductie niet beschikten over de nieuwste Android versie. Software updates zijn cruciaal voor de veiligheid en de technische werking van smartphones. Inmiddels steunen ruim 20.000 consumenten de campagne van de Consumentenbond.

Steun ook de actie 'Updaten' van de Consumentenbond

Lees ook: