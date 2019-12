Kort geding tegen Samsung wegens gebrekkig updatebeleid smartphones

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten worden bij de koop van een Samsung Android toestel onvoldoende geïnformeerd over hoe lang zij software-updates zullen ontvangen. De Consumentenbond eist dat Samsung hierover duidelijke en ondubbelzinnige informatie verstrekt aan klanten. Ook geeft Samsung onvoldoende informatie over kritieke veiligheidslekken in zijn Android telefoons, zoals Stagefright. Ten slotte eist de Consumentenbond dat Samsung zijn smartphones ook daadwerkelijk van updates voorziet.'

Sommatiebrief

De Consumentenbond heeft op 2 december 2015 een sommatiebrief aan Samsung gestuurd en is vervolgens met Samsung in gesprek gegaan. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en daarom stapt de Consumentenbond nu naar de rechter. De Consumentenbond richt zich in eerste instantie op Samsung, aangezien Samsung de onbetwiste marktleider van Android telefoons in Nederland is. Maar ook andere fabrikanten laten steken vallen bij het updaten van hun toestellen.

Campagne 'Updaten!'

De Consumentenbond startte in juli 2015 de campagne 'Updaten!' om fabrikanten van Android smartphones aan te sporen software-updates beschikbaar te stellen en consumenten daarover duidelijk te informeren. Uit een inventarisatie van de Consumentenbond bleek dat 82% van de onderzochte Samsung telefoons in de 2 jaar na introductie niet voorzien waren van de nieuwste versie van Android. Software-updates zijn cruciaal om smartphones veilig te houden en consumenten te beschermen tegen cybercriminelen en het verlies van hun persoonlijke gegevens.

Voor meer informatie: www.consumentenbond.nl/updaten

Click for an English version.