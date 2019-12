Veel Android-smartphones onveilig door gebrek aan updates

84% van de 171 toestellen die de Consumentenbond de afgelopen 2 jaar testte, is niet geüpdatet naar Android 5.0 en de helft daarvan beschikt zelfs over Android 4.3 of ouder, terwijl er bekende veiligheidslekken in deze versie zitten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Uit ons onderzoek blijkt dat veel toestellen nog niet eens 2 jaar updates krijgen. Wij vinden dat consumenten recht hebben op een deugdelijk en veilig toestel. Fabrikanten zouden hun toestellen minimaal 2 jaar na de releasedatum van updates moeten kunnen voorzien.'

De verschillen tussen de diverse Android-merken zijn groot. Bij Huawei draait meer dan de helft van de toestellen op 4.3 of lager, de rest op 4.4 en geen van de 23 geteste toestellen op Android 5 of hoger. Bij het veel kleinere Motorola gaat het een stuk beter, daar beschikken 5 van de 8 bekeken smartphones over Android 5.0 of 5.1. Maar ook binnen merken kunnen er grote verschillen zijn. De ruim 2 jaar oude HTC One draait bijvoorbeeld wel op Android 5, maar de veel jongere HTC One Mini 2 niet. Ook bij Samsung, marktleider onder de Android-telefoons, draaien veel modellen op verouderde software.

Apple iOS en Windows Phone

Google, de maker van Android, brengt de updates uit. De telefoonfabrikanten bepalen vervolgens of én wanneer ze een update doorzetten naar het toestel. Soms vertraagt de provider een update, omdat hij er eigen functionaliteiten aan toe wil voegen. Bij toestellen van Apple en Windows Phones is het update-probleem veel minder groot. iOS krijgt zo'n 4 jaar na de introductie nog updates en Microsoft heeft toegezegd alle telefoons met Windows 8.1 gratis te updaten naar Windows 10 Mobile.

Fabrikanten vertellen niet hoe lang ze hun producten ondersteunen. De informatie over updates op hun websites is vaag en als de Consumentenbond hen er naar vraagt, komen er alleen onduidelijke antwoorden. De Consumentenbond zal voortaan bij elke geteste telefoon aangeven welke laatste Android-versie op het toestel staat en adviseert consumenten die nu een nieuwe smartphone kopen, te kiezen voor Android 5.0 of hoger.

Consumenten die ook vinden dat fabrikanten hun producten langer van updates moeten voorzien, kunnen de actie 'Updaten!' steunen op: consumentenbond.nl/updaten.

