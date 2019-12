Antwoorden van fabrikanten

Acer

Vraagt in een eerste reactie waarom we dit willen weten, maar daarna blijft het stil.

Alcatel

Geen inhoudelijke reactie.

HTC

'Als er een update beschikbaar komt, stuurt HTC een persbericht uit.'

Huawei

De PR-medewerker stuurt de vraag door naar China, maar we krijgen geen inhoudelijk antwoord.

LG

'Er bestaat geen officieel beleid. We proberen updates steeds zo snel mogelijk beschikbaar te maken, we waren in December dan ook heel trots om met een eigen OS upgrade te komen naar 5.0 voor de LG G3.'

Motorola

'Bekijk ons update-beleid op onze website: http://motorola-blog.blogspot.com.tr/2015/01/the-download-lollipop-for-moto-g-in.html'.

Samsung

'Een Samsung toestel krijgt gemiddeld 1,5 jaar softwaresupport. Dit houdt in dat Samsung (wanneer technisch mogelijk) binnen die periode Android updates zal blijven doen. Het streven is om dit zo snel mogelijk te doen. Tevens wordt er gekeken naar de leeftijd van het toestel, het aantal gebruikers in de markt en eventuele klachten die de update zal oplossen voor de klant.'

Sony

'Sony start met het werken aan een nieuwe Android-versie zodra Sony's platform leverancier de versie heeft afgeleverd. Er is geen strikte deadline voor de uitrol van een nieuwe Android-release. Sony werkt er aan om zo snel mogelijk de release richting de consumenten te introduceren terwijl het de kwaliteit van de release veiligstelt.'

Wiko

'We stellen ons garant om al onze Android-phones up te daten binnen het mogelijke. Wij kiezen de flagship toestellen van het jaar en bekijken de technische mogelijkheden. We zijn momenteel nog aan het bekijken welke toestellen we dit jaar zullen updaten. Op dit moment hebben we nog geen timing.'

Updaten!

Fabrikanten geven ook maar weinig informatie op hun websites over welke toestellen geüpdate worden en hoe lang. Het wordt tijd dat fabrikanten hun smartphones updaten en daarover informeren. Fabrikanten zouden smartphones minimaal 2 jaar na releasedatum moeten ondersteunen met updates en voor duurdere toestellen langer. Vind jij dat ook? Steun dan deze actie!