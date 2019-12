Fabrikanten zijn vaag over updatebeleid

Net een nieuwe Samsung smartphone gekocht? En heb je enig idee of je daar straks het nieuwe Android M op krijgt? Zoek maar niet verder: die informatie vind je niet. Want wat blijkt: geen van de smartphone-fabrikanten geeft hierover informatie.

Vage of geen antwoorden van fabrikanten

Fabrikanten zijn vaag over hoe lang zij hun smartphones van updates voorzien. Dat blijkt als we hun websites bekijken en dat blijkt ook als we het aan de negen grootste Android fabrikanten vragen. Acer, Alcatel en Huawei reageren niet inhoudelijk. HTC, LG, Samsung, Sony en Wiko zeggen allemaal dat ze 'hun best' doen. Ze houden het zo open mogelijk en doen vooral geen beloftes.

Motorola antwoordt kort en verwijst naar een uitleg op hun website: 'Bekijk ons update-beleid op onze website: http://motorola-blog.blogspot.com.tr/2015/01/the-download-lollipop-for-moto-g-in.html'. Op de website geeft Motorola aan dat ze ernaar streven om voor klanten de nieuwste versie van Android beschikbaar te stellen. Op de website staat vervolgens op welke modellen de nieuwste Android versie beschikbaar is.

Geen informatie over updatetermijnen

Motorola geeft dus op zijn website informatie over de update-plannen voor bepaalde toestellen, maar ze doen dat zonder daar een datum bij te noemen. Ook Sony heeft informatie op zijn website staan over de beschikbaarheid van een nieuwe update. Maar ook Sony geeft geen informatie over de datum van die update. Geen van de fabrikanten geven informatie over de updatetermijnen zodat consumenten weten hoe lang hun smartphone wordt ondersteund.

Updaten!

Fabrikanten moeten smartphones langer updaten en dat zullen we ze vragen. Ben jij het hiermee eens? Steun dan de actie!

Informatie over Android-versie

Veel fabrikanten geven wel informatie over welke Androidversie nu op de verschillende smartphones staat. Dat lijkt ons ook wel het minimum dat ze kunnen doen. En toch: er zijn fabrikanten die ook deze informatie niet geven: HTC en Samsung.