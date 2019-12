Android smartphone snel verouderd

Android smartphones beperkt houdbaar

Ruim 80% van de Android-smartphones die we de afgelopen 2 jaar hebben getest, kunnen nu al niet meer draaien op de nieuwste software. En nog erger: de helft van deze smartphones zijn nog niet geüpdatet naar Android 4.4, terwijl Android 4.3 bekende veiligheidslekken heeft. Het is dus opletten als je wilt voorkomen dat je snel na aankoop met een verouderde Android smartphone rondloopt.

Updaten!

Opletten, maar waarop? Fabrikanten geven geen informatie over hoe lang smartphones ondersteund blijven, dus er valt helemaal niet zoveel te kiezen. Ook als we fabrikanten vragen naar hun updatebeleid krijgen we vage antwoorden. Dat moet veranderen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun smartphones langer moeten updaten. Vind jij dit ook? Steun dan de actie.

Huawei laat klanten zitten

Slechts enkele Android smartphones worden dus geüpdatet naar de nieuwe versie, maar er zijn daarbij wel verschillen tussen de merken.

In onderstaande diagrammen is voor de merken Huawei, Samsung en Motorola weergegeven welke Android-versies er staan op de smartphones die we in de periode tussen juli 2013 en mei 2015 getest hebben.

Voorbeelden van hoe het wel moet, zijn de smartphones van Nexus en Motorola (rechts). Motorola heeft een klein marktaandeel (2,4%) met weinig verschillende modellen op de markt. Veel van de Motorola smartphones hebben Android 5.0 of hoger.

Het tegenovergestelde is het geval bij Samsung (midden) met bijna 40 verschillende typen in onze test en duidelijk marktleider onder de Android smartphones. Maar tussen deze modellen zitten er veel toestellen met verouderde Android software. Het merk Huawei (links) maakt het helemaal bont: van dit merk hebben we er 23 in onze vergelijker, maar geen één heeft Android 5.0 of hoger. Dit merk lijkt meer in te zetten op de introductie van nieuwe modellen dan op het beschikbaar stellen van updates voor al verkochte modellen. Daarmee laat Huawei zijn huidige klanten zitten.

Hoe de verdeling van de laatste versies van Android is over acht merken smartphones laat onderstaande beeld zien. Ook hier gaat het om de hoogst mogelijke Android-versie op de door ons getestte smartphones tussen juli 2013 en mei 2015. Van Alcatel zijn er 11 in onze vergelijker, en alle hebben verouderde Android-versies: 46% heeft Android 4.2 en 27% heeft 4.1 of 4.3.

We vonden het overigens opvallend dat de pas 1 jaar geleden uitgebrachte HTC One Mini 2 nu al niet meer van een Android 5-update wordt voorzien.

Onveilige smartphones in de winkel

Er blijkt nog een een handvol toestellen van Alcatel, HTC, Huawei met Android 4.3 of lager in de winkels te liggen. We raden je af om deze te kopen. Wil je een smartphone met een nieuwe versie van Android? In onze productvergelijker staan de geadviseerde toestellen standaard gefilterd op Android 5.0 of hoger.

Apple en Microsoft updaten langer

Het achterblijven van updates voor smartphones blijkt vooral bij de Android toestellen een probleem. De iPhones en Windows Phones worden langer ondersteund. iOS blijkt in de praktijk zo'n 4 jaar na introductie van het toestel updates te krijgen. En Microsoft belooft alle Windows Phone 8.1-telefoons gratis te updaten naar Windows 10 Mobile.

Gratis artikel uit de Digitaalgids

Je kunt het onderzoek ook nalezen in een pdf van het artikel uit de Digitaalgids. Wil je ook de andere artikelen uit deze Digitaalgids lezen? Dan kun je deze direct bestellen. Het gaat om Digitaalgids nummer 4.