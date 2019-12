Onveilige Android-versies nog steeds te koop

Nieuws|Het mobiele besturingssysteem Android is anno nu op versie 5.1 aanbeland, maar dat zegt niets over de versie op smartphones die je nog kunt kopen. Smartphones met onveilige Android-versies worden nog steeds verkocht!

Beveiligingsproblemen

Veel Android-smartphones worden door de fabrikant of provider niet bijgewerkt naar een nieuwere versie. In Android-versie 4.3 en lager zitten beveiligingsproblemen die niet meer verholpen worden. Toch worden er nog steeds smartphones verkocht met deze oude Android-versies.

Verouderd

We raden je daarom af om onderstaande smartphones te kopen:

Merk Type Te updaten tot Android-versie Alcatel One Touch Pop C9 7047D 4.2.2 Alcatel One Touch Pop C7 7041D 4.2.2 Alcatel Idol 2 S 4.3 Alcatel One Touch Idol 2 Mini S 4.3 HTC Desire 310 4.2.2 HTC Desire 516 Dual Sim 4.2.2 Huawei Ascend G525 4.1.2 Huawei Ascend G610 4.2 Huawei Ascend G750 4.2.2 Huawei Ascend Y330 4.2.2 Huawei Ascend Y530 4.3 Huawei Ascend G630 4.3 Samsung Galaxy Core i8260 4.1.2 Samsung Galaxy Ace 3 GT-S7275R 4.2.2 Samsung Galaxy S III Mini GT-I8200 4.2.2 Samsung Galaxy Grand Neo GT-I9060 4.2.2 Samsung Galaxy Trend Plus GT-S7580 4.2.2 (Vodafone 4.3)

NB: verkrijgbaarheidsmeting 2 juli, versiecontrole maart.

Betere keus

Een beter alternatief vind je in onze smartphone-vergelijker. Daarin vermelden we bij de specificaties tot welke versie je een Android-smartphone kunt updaten. De nieuwste Android-versie is 5.1. Je kunt ook de filters (in de linkerkolom) gebruiken om de totale lijst met smartphones te beperken.

Android 4.3 en lager

Heb je zelf een smartphone met Android 4.3 of lager? Dan kun je de standaard internetbrowser beter niet gebruiken, omdat die een bekend veiligheidsprobleem heeft. Installeer in plaats daarvan Chrome of Firefox vanuit de Google Play Store en stel deze in als standaard browser.

Installeer überhaupt alleen apps uit de Play Store en kies daaruit alleen apps waarvan je de maker vertrouwt.

In de Digitaalgids van juli verschijnt een uitgebreid artikel over actuele Android-versies.