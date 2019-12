Veel smartphones met oude Android-versie

Nog geen 2% van de smartphones is voorzien van het nieuwe Android 8 en meer dan een kwart van de smartphones heeft zelfs een Android-versie die ouder is dan Android 6, de Android-versie van 2 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Updaten

Fabrikanten leveren zowel veiligheidsupdates als functionaliteitsupdates (oftewel versie-updates) voor hun smartphones. Met een veiligheidsupdate worden lekken in de software gedicht. Met een versie-update worden smartphones ook vaak veiliger, maar een versie-update brengt vooral nieuwe functies.

Op veel smartphones volgen updates helaas veel later (of helemaal niet) dan dat Google ze beschikbaar stelt. Android 8 (Oreo) is al sinds 21 augustus 2017 uit. Android 8 brengt veranderingen in het uiterlijk en (nog belangrijker) in theorie, snellere updates voor smartphones. Dit is belangrijk, want uit onderzoeken blijkt dat Android-fabrikanten traag zijn in het doorvoeren van veiligheidsupdates. Als een smartphone bij aanschaf al Android 8 heeft, is het daarom een groot voordeel.

Nieuwe smartphones zonder Android 8

Helaas zijn smartphones met Android 8 beperkt beschikbaar. Sommige nieuwe modellen van een paar maanden oud krijgen al geen update meer naar Android 8. Alcatel heeft laten weten dat de nieuwe Alcatel U5 HD geen update naar Android 8 krijgt. Ook op de Samsung Galaxy Note 8, die na de releasedatum van Android 8 op de markt is gebracht, staat Android 7.1.1. Dit toestel is dus al verouderd op het moment dat het wordt gelanceerd.



Google-smartphones het meest up to date

Alleen modellen van Google (de Pixel en 2 Nexus-modellen) hebben de nieuwste Android-versie. Andere modellen hebben Android 7 of 7.1, zoals alle 4 modellen van General Mobile in deze test. Hierna wordt het steeds minder: 67% van de Lenovo-smartphones heeft Android 7 of 7.1, 61% van de Sony-smartphones, 45% van de Samsungmodellen en 43% van de Huawei-smartphones. De rest van deze merken heeft dus standaard een oudere Android-versie. Modellen met Android 8 zijn:

Google Pixel

Google Pixel XL

Huawei Nexus 6P

LG Nexus 5X

De Motorola Google Nexus 6 heeft geen update naar Android 8 ontvangen, maar blijft steken op Android 7.1. Google garandeerde tot oktober 2016 nog wel updates naar Android 8 voor dit model uit 2014, maar nu dus niet meer. Oudere Nexus-telefoons, zoals de Nexus 5 (uit 2013) en de Nexus 4 (uit 2012) zaten niet in onze update-check.

Wiko- en Acer-smartphones met oudere versie dan Android 6

Bij smartphones van Wiko en Acer heeft de helft of meer van de modellen zelfs een Android-versie die ouder is dan Android 6. Ook Huawei heeft veel oude versies op zijn smartphones: 46% heeft een Android-versie ouder dan Android 6.



Bekijk het overzicht van de Android-versies op smartphones van alle geteste merken (pdf).

Beloftes van fabrikanten

We hebben de fabrikanten op maandag 30 oktober 2017 geïnformeerd over onze bevindingen en gevraagd wanneer zij Android 8 op hun smartphones beschikbaar gaan stellen. Tot dusver is bekend dat onderstaande modellen een update krijgen naar Android 8:

General Mobile GM5 (Q1 2018), GM5 Plus (februari 2018) en GM6 (december 2017).

Huawei Mate 9 en Mate 9 Pro (december 2017).

Motorola Moto G5, Moto G5 Plus en Moto Z Play (deze herfst).

Sony Xperia X, Xperia X Compact, Xperia X Performance, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra, Xperia XZ en de Xperia XZs (datum onbekend).

Een aantal fabrikanten vond dat zij te kort de tijd had om te reageren. Zodra we meer informatie over updates naar Android 8 krijgen, zullen we dat hier plaatsen.

Rechtszaak tegen Samsung

Wij vinden dat fabrikanten Android-smartphones minimaal 2 jaar na aankoop, of 4 jaar na introductie van een toestel, moeten updaten. Wij voeren sinds juni 2015 hiervoor actie. In november 2016 hebben we een bodemprocedure aangespannen tegen Samsung vanwege zijn gebrekkige software-updatebeleid voor Android-smartphones. De zitting hiervan vindt plaats op 26 maart 2018.

Over het onderzoek

Voor alle smartphones die wij sinds januari 2015 hebben getest, hebben we gekeken welke Android-versie nu beschikbaar is. Aan onze steekproef zijn vanwege hun populariteit de Samsung Galaxy S5 en de Sony Xperia Z3 en Z3 Compact toegevoegd. De Sony Xperia XZ1 heeft Android 8, maar omdat dit een nieuw model is, zit deze nog niet in deze test.

De test is uitgevoerd in oktober 2017. In totaal zijn er 247 smartphones onderzocht. Er zitten ook modellen bij die nu niet meer te koop zijn, maar die consumenten nog wel in hun bezit kunnen hebben. Omdat het om veel modellen gaat en we niet het overzicht willen kwijtraken, hebben we een selectie gemaakt van veelverkochte en interessante merken. Deze resultaten staan in de staafdiagram op deze pagina. Elke smartphone weegt even zwaar mee bij het tellen en het bepalen van percentages. We hebben niet gekeken naar de verkoopaantallen.

