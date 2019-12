Teleurstellende uitspraak in rechtszaak tegen Samsung

Volgens de rechtbank in Den Haag toonde de Consumentenbond onvoldoende aan dat er daadwerkelijk veiligheidsrisico’s zijn en dat Samsung daar te weinig tegen doet. Daarnaast verklaarde de rechtbank de Consumentenbond niet ontvankelijk voor het eisen van updates in de toekomst omdat die eis onvoldoende rekening zou houden met toekomstige ontwikkelingen. Tot slot oordeelde de rechtbank dat Samsung consumenten inmiddels voldoende informeert over zijn updatebeleid. De overige vragen, zoals of de handelwijze van Samsung non-conform is of een oneerlijke handelspraktijk is, zijn door de rechtbank niet inhoudelijk behandeld.

Slecht voor consumenten

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die de Consumentenbond in deze zaak bijstaat: 'De rechtbank wil dat de Consumentenbond voor álle Samsung toestellen in álle situaties bewijst dat er veiligheidsrisico’s zijn wanneer Samsung consumenten geen update geeft, terwijl die wel al beschikbaar is via Google. Dat is ondoenlijk. Bovendien is het onnodig. Google classificeert al de ernst van elk lek dat zij ontdekken en de mogelijke gevolgen daarvan. Dat hoeft de Consumentenbond niet meer te doen.'

Eén van die risico’s die Google aangeeft, is het overnemen van een telefoon op afstand door kwaadwillenden. Google levert een veiligheidspatch om het lek te dichten, maar Samsung bepaalt vervolgens welke modellen die patch ook daadwerkelijk krijgen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond, noemt de uitkomst teleurstellend en slecht voor consumenten: 'Samsung krijgt de ruimte om zich te verschuilen achter een veelheid aan modellen en technische en economische afwegingen. Maar Samsung kiest er zelf voor zoveel modellen op de markt te brengen, er is niemand die ze daartoe dwingt. Een autofabrikant moet ook zorgen dat al zijn modellen veilig en betrouwbaar zijn en blijven. Samsung heeft diezelfde verplichting. Met deze uitspraak blijven consumenten afhankelijk van de goede wil van de fabrikant.'

Rechtszaak werpt toch vruchten af

Toch is er wel iets bereikt, vindt Combée: 'Gedurende de juridische procedure heeft Samsung stappen gezet om consumenten beter te informeren.' Op de homepage van de Samsung website staat nu een banner die verwijst naar een pagina over hun updatebeleid en daar vermeldt de fabrikant nu veel duidelijker welke toestellen updates krijgen en hoe vaak. Combée: 'Dat was vroeger wel anders. Toen stond de informatie – als die er al was – ver weggestopt op hun site. Met deze rechtszaak hebben we de markt dus wel in beweging gebracht, waardoor consumenten nu in ieder geval beter geïnformeerd zijn. Maar wij blijven er voor strijden dat fabrikanten niet alleen consumenten informeren over hun updatebeleid, maar dat ze ook alle toestellen tot minimaal 2 jaar na aankoop van updates voorzien. Alleen zo kunnen consumenten ervan op aan dat hun toestellen voor een minimale periode veilig en bruikbaar blijven.'

