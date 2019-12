Smartphone fabrikanten blijven hardnekkig achter met updates

Nieuws|Nog steeds krijgen veel Android smartphones te weinig software- en veiligheidsupdates, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Slechts 1 op de 10 toestellen is voorzien van de laatste Androidversie en maar 1 op de 5 smartphones kreeg in de eerste 2 maanden van 2018 een veiligheidsupdate.

De Consumentenbond onderzocht welke updates fabrikanten beschikbaar stelden bij smartphones die sinds januari 2015 werden verkocht. Dit onderzoek vond plaats van 14 tot en met 23 februari 2018 en betrof 250 modellen. Hoewel niet alle toestellen nu nog in de winkel liggen, gebruiken consumenten deze toestellen nog wel. Ruim de helft van de onderzochte smartphones draait nog op Android 6 uit 2015, terwijl de meest recente versie, Android 8, al sinds augustus 2017 beschikbaar is.

Verouderde veiligheidsupdate

Een derde van de toestellen kreeg een half jaar of langer geleden voor het laatst een veiligheidsupdate. Merken die het meest achterlopen met versie- en veiligheidsupdates zijn merken als Acer, Alcatel en Wiko. De modellen van Nokia, General Mobile en Google zijn het meest up-to-date. Nieuwe modellen die onlangs zijn geïntroduceerd, zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Wel woorden, geen daden

Sinds de start van de campagne ‘Updaten!’ van de Consumentenbond in 2015 zijn er een aantal dingen verbeterd. Zo kunnen gebruikers van veel Android-smartphones tegenwoordig zien welke veiligheidsupdate het toestel heeft. Ook beloofden Google, LG en Samsung maandelijks kritische veiligheidsupdates uit te voeren, maar LG en Samsung doen dat niet voor al hun modellen. De Consumentenbond vindt het ook problematisch dat veel fabrikanten nog steeds onduidelijk zijn over hun updatebeleid en dat consumenten voor aanschaf van een smartphone niet weten hoe lang het toestel updates zal ontvangen.

Rechtszaak Samsung

De Consumentenbond brengt het probleem van achterblijven van updates regelmatig onder de aandacht en pleit er voor dat consumenten regelmatiger en langer updates voor hun Android smartphone ontvangen. Omdat fabrikanten dit niet uit eigen beweging aanbieden, wil de Consumentenbond via een rechtszaak het recht op updates van Android-smartphones afdwingen. Hierbij richt de Consumentenbond zich in eerste instantie op Samsung, de marktleider van Android-smartphones in Nederland. De zitting vindt plaats op maandag 26 maart 2018 in de Rechtbank Den Haag.

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen, of juist niet?

