Tv-fabrikanten schuiven verantwoordelijkheid werking apps af

LG

Smart-tv's van LG zijn uitgerust met veel verschillende apps. Op de eigen website toont LG een afbeelding met belangrijke apps uit het huidige aanbod, zoals Netflix en YouTube. In een reactie geeft LG aan zelf verantwoordelijk te zijn voor de LG-apps in het aanbod, maar dat voor de andere apps juist de appmakers verantwoordelijk zijn voor updates. Wanneer de appmakers die updates maken, zet LG ze door naar het smart-tv-platform. Appmakers zijn zelf verantwoordelijk voor de werking en het verwijderen van hun apps, zegt LG.

Panasonic

Op de smart-tv's van Panasonic zijn maar weinig apps te vinden. En op de eigen website noemt Panasonic er geen één bij naam. Er wordt alleen het logo van YouTube getoond. Panasonic geeft aan dat de meeste apps op hun platform van derden komen. Die appmakers zijn volgens Panasonic verantwoordelijk voor de werking van de apps en eventuele updates. Het is al voorgekomen dat apps van derden niet meer werkten op Panasonic tv's, maar ook die verantwoordelijkheid legt Panasonic bij de appmakers neer.

Philips

Philips heeft zelfs een speciale website waarop alle apps worden gepresenteerd. Dat is gedurfd, want juist over Philips smart-tv's kregen we de afgelopen tijd veel klachten. Dit komt omdat Philips sinds een paar jaar is overgestapt op Android TV als platform voor haar tv's. Oudere tv's maken nog gebruik van het oude platform (Net TV), dat nu langzaam uitgekleed lijkt te worden. Zo verdween de app van RTL XL begin 2015 van alle tv's die vóór 2012 op de markt kwamen. Bij navraag wees Philips toentertijd naar RTL. Op onze vragen over het beleid van Philips met betrekking tot het ondersteunen van apps, heeft het bedrijf - ondanks herinneringen - helemaal niet gereageerd.

Samsung

Samsung heeft een uitgebreid aanbod aan apps en noemt een selectie van apps op de eigen website. Ook zien we een voorbeeld van het menu met apps als Netflix, YouTube en NPO. Als we vragen naar het beleid van Samsung krijgen we alleen een algemeen statement, dat dat beleid verschilt per land, typenummer en specificaties van de tv.

Sony

Sony is nog het meest duidelijk naar consumenten over wat ze kunnen verwachten van de apps op Sony smart-tv's. Zo is op Sony's website te lezen dat 'netwerkdiensten en software elk moment kunnen worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd.' In een reactie is Sony ook de enige die een beetje begrip voor consumenten toont: 'Sony zou graag zien dat er nooit apps worden verwijderd van een smart-tv.' Maar ook Sony schuift de verantwoordelijkheid af en zegt niet te kunnen garanderen hoe lang een app van een andere appmaker blijft werken.

Teleurstellende houding fabrikanten

De ontwijkende houding van de tv-merken is erg teleurstellend. Wij zouden graag zien dat ze meer verantwoordelijkheid nemen voor de langere termijnwerking van alle apps die bij aankoop op de tv geïnstalleerd staan. En met name de apps waar ze actief mee adverteren. Ook vinden we dat tv-merken in hun reclame-uitingen hierover duidelijker moeten communiceren.

Consumenten vinden namelijk dat apps op smart-tv's net zo lang te gebruiken moeten zijn als de tv zelf. Lees meer over het gebruik van smart-tv door consumenten.