Energieverbruik televisies

De laatste jaren is het energiegebruik van tv's flink gedaald, door technische ontwikkelingen en Europese regelgeving die ervoor heeft gezorgd dat vanaf eind 2011 elke televisie een energielabel moet hebben. Van elke tv die we testen, meten we het energiegebruik in standbystand en als de tv aan staat.

Oude tv vervangen loont

Heb je een lcd- of plasma-tv van 5 jaar of ouder? Door een nieuwe lcd-led-televisie te kopen, kun je besparen op de jaarlijkse energiekosten, zelfs als je een grotere koopt. Dat wordt duidelijk als we de gemiddelde jaarlijkse energiekosten van 2007 tot en met 2014 op een rij zetten, gerekend tegen de huidige energieprijzen.

Terwijl je bij een 42-inch lcd-tv uit 2007 iets meer dan €65 per jaar kwijt bent, hoef je met een even grote moderne lcd-led-tv uit 2014 nog maar €20 per jaar te betalen.

Hetzelfde patroon zien we voor kleinere tv’s van 32 inch, waarbij een 2014 lcd-led-tv zo’n €30 per jaar minder verbruikt dan een 3-inch exemplaar uit 2007. Vervang je een 42-inch plasma-scherm uit 2007 (gemiddeld €105 per jaar!) door een nieuwe 42-inch lcd-led-televisie, dan maak je dus helemaal een bespaarklapper.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

Minimaal energieverbruik in standby

Het energieverbruik van tv's in standby is bij vrijwel alle televisies al jaren teruggebracht tot een minimum en ligt zo goed als altijd onder de 0,3 watt. Een televisie een heel jaar dag en nacht op stand-by laten staan, kost nog geen euro per jaar.

Hoe groter de tv, hoe minder zuinig

Het energiegebruik van een tv hangt sterk af van de hoeveelheid licht die het apparaat moet produceren. Bepalend zijn de gebruikte beeldinstellingen, maar daarnaast hangt het vooral af van de grootte van het scherm: hoe groter het scherm, hoe meer energie wordt gebruikt. Om een idee te geven:

Lcd-led-televisies uit 2015 met een beelddiagonaal van 32 inch (81 cm) gebruiken gemiddeld 32 kWh.

Lcd-led-televisies uit 2015 van 40 en 42 inch (100 en 105 cm) gebruiken gemiddeld 91 kWh.

De 55-inch (140 cm) lcd-led tv’s uit 2015 gebruiken gemiddeld 153 kWh, al kan het sterk variëren: We zagen uitschieters van 92 kWh en 223 kWh.

Het precieze bedrag per tv vind je in de tv-vergelijker, bij de uitgebreide testresultaten.

Energielabel

Het energielabel maakt het mogelijk om het energiegebruik van televisies met dezelfde beelddiagonaal met elkaar te vergelijken. De zuinigste tv’s hebben een A++-label (donkergroen), de minst zuinige hebben een D-label (rood). De meeste tv’s vallen in de categorie A++, A+, A of B.

Fabrikanten stellen het energielabel zelf vast aan de hand van EU-regels. De standaardbeeldinstellingen die de fabrikant gebruikt zijn gunstig om het energielabel te bepalen, maar niet zo gunstig voor de beeldkwaliteit. Zo schroeven ze bijvoorbeeld de helderheid van het beeld terug tot het net toelaatbare volgens de EU-regels. In oktober 2015 kwam Samsung negatief in het nieuws door hun 'bewegingsbelichting': een functie die zorgt voor laag energiegebruik, maar de beeldkwaliteit niet ten goede komt.

Samsung minst zuinig

Uit de testresultaten van alle in 2014 en 2015 geteste tv’s blijkt dat Samsung de minst zuinige tv's maakt: met de optimale beeldinstellingen gebruikt een Samsung-tv gemiddeld 92 watt. Dat is meer dan de andere tv-merken, die gemiddeld tussen 58 en 68 watt gebruiken.

Bij de tv's van Samsung is het verschil tussen het verbruik met de standaardinstellingen (rechtstreeks uit de doos) en de optimale instellingen voor de beste beeldkwaliteit het grootst: gemiddeld verbruikt een Samsung-tv met de optimale instellingen 37% meer. Ook bij Philips-tv's is het verschil groot: ze gebruiken 18% meer.

Nog een paar opvallende zaken uit de test van 2015:

De allerzuinigste tv, de 32 inch Sony KDL-32R400C verbruikt op jaarbasis slechts 38 kWh en dat kost je maar €9.

De zuinigste 40 inch tv Panasonic TX-40CS520E verbruikt drie keer minder energie dan de minst zuinige in deze categorie; de Samsung UE40JU7000: 43 kWh (€10 per jaar) t.o.v. 131 kWh (€30 per jaar).

De minst zuinige tv van alle geteste televisies, de 55 inch Samsung UE55JS9000 verbruikt 223 kWh en dat kost €51 per jaar.

De vergelijkbare (ook Ultra HD en 55 inch) LG 55LF6529 is de zuinigste met die beeldmaat: 92 kWh en €21 per jaar.

In onze vergelijker vind je de energiezuinigste tv’s door bij de filter ‘energieverbruik’ aan de linkerzijde te kiezen voor een 8 of hoger.

