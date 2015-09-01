Energieverbruik televisies

Grootte van tv is bepalend

Het energiegebruik van een tv hangt vooral af van de grootte van het scherm: hoe groter het scherm, hoe meer energie wordt gebruikt. Zo verbruikt een tv van 65 inch gemiddeld meer dan 2,5 keer zoveel als een 32 inch tv. Ook de hoeveelheid licht die de televisie moet produceren en de beeldinstellingen spelen een rol.

Energieverbruik per jaar Energiekosten per jaar 32 inch televisie 47 kWh €13 43 inch televisie 90 kWh €26 55 inch televisie 107 kWh €30 65 inch televisie 127 kWh €36

Het jaarlijkse energieverbruik (in kWh) berekenen we op basis van een scenario. Hierbij staat de televisie gemiddeld 4 uur per dag aan en de rest van de dag in standby. De kosten zijn op basis van een gemiddelde energieprijs van €0,28/kWh (mei 2026).

Meest zuinige tv

Hieronder zie je de meest energiezuinige 55 inch televisies. Wil je grotere of kleinere energiezuinige tv's zien? Gebruik dan de filters in onze vergelijker. Heb je een bepaald model op het oog? Bekijk dan ook het exacte gemeten verbruik.

Energieverbruik in standby kost bijna niets

Het energieverbruik in standby is bij vrijwel alle televisies al jaren teruggebracht tot een minimum. Het ligt zo goed als altijd onder de 0,5 watt. Een televisie een heel jaar dag en nacht op standby laten staan, kost minder dan €1,50 per jaar.

Nieuwe tv zuiniger dan oude tv

Heb je nog een tv van zo'n 10 jaar of ouder? Nieuwe tv's in dezelfde beeldmaat zijn tegenwoordig vaak een stuk energiezuiniger. In 2010 verbruikte een 32 inch lcd-tv gemiddeld ongeveer 77 watt in de aan-stand. Dat ligt nu op zo'n 31 watt. Ruim de helft minder.

Vervang je jouw oude tv door een grotere tv? Een 55 inch tv verbruikt nu gemiddeld zo'n 74 watt. Kom je van die 32 inch tv van 10 jaar oud? Dan blijft je verbruik dus ongeveer gelijk. Kies je een nog grotere tv? Dan ga je wel meer energie gebruiken.

Heb je nu een televisie van zo’n 4 tot 5 jaar oud? Verwacht dan geen grote besparing bij televisies met dezelfde beeldmaat. De afgelopen jaren zijn televisies niet heel veel meer zuiniger meer geworden. Het scheelt niet meer dan een paar euro per jaar op de energierekening.

Energielabel

Elke tv in de winkel heeft een energielabel. Zo is het makkelijk om het energiegebruik van televisies met elkaar te vergelijken.

Het label is sinds maart 2021 aangepast, waarbij het vooral een stuk strenger is geworden. Televisies krijgen nu minder makkelijk een ‘hoog’ label. Ook de 'plusjes' achter de letter A zijn verdwenen. Zo kunnen tv’s die in de oude situatie bijvoorbeeld een A+ label hadden, nu zakken naar energielabel F of nog lager.

Bekijk alle televisies met een nieuw energielabel in onze vergelijker.

Zo werkt het label

Onder het logo van de EU staan de merknaam en het typenummer.

Daaronder zie je rechts het gegeven label voor dit model, links de mogelijke te behalen labels (A t/m G). Grotere televisies mogen wel meer stroom verbruiken dan kleinere tv's om toch hetzelfde label te hebben. Op dit moment zien we vrijwel alleen tv's met label F of G in de winkel.

Onder het gegeven label staat het absolute verbruik (in kWh/1000h). Daarop kun je alle televisies, groot en klein, rechtstreeks met elkaar vergelijken.

Bij een tv die HDR ondersteunt, staat daaronder het energieverbruik met HDR vermeld. Ook het label wat bij dat verbruik hoort.

Helemaal onderaan staat de beeldmaat van de tv vermeld, zowel in cm als in inch. Met deze grootte wordt rekening gehouden bij het toekennen van het label.

In principe wordt het oude label niet meer gebruikt. Alle tv's moeten in de winkel voorzien zijn van dit nieuwe energielabel. Maar het kan dat het oude label nog wel op of in (oudere) verpakkingen zit. Let daar op in de winkel. Je herkent het oude label aan de schaal met 'plusjes' erin, zoals A+ of A+++.

Bekijk het oude energielabel