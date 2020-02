Buitenlandse webshops: pas op met cosmetica

Er zijn verschillende productcategorieën die je beter niet via buitenlandse webwinkels kunt aanschaffen. Cosmetica is er daar één van. Producten die je buiten de EU koopt voldoen niet altijd aan EU veiligheidsregels. Onze Deense collega’s bestelden 39 cosmeticaproducten bij Wish.com. 21 producten misten informatie over de samenstelling. Ze mogen daarom niet in Nederland verkocht worden.

Wat is het probleem?

Wish is een in Amerika gevestigde webshop die veel producten direct uit China levert. Maar veel van die producten mogen niet in de EU verkocht worden.

Om in de EU verkocht te mogen worden moet op cosmeticaproducten zoals mascara, deodoranten en gezichtscrèmes een ingrediëntenlijst staan. Een ingrediëntenlijst is belangrijk als je bepaalde ingrediënten wilt vermijden bijvoorbeeld vanwege een allergie. Ook is hiermee te checken of stoffen in de EU zijn toegestaan.

Op 21 van de 39 producten staat echter geen ingrediëntenlijst en/of ontbreekt informatie over de fabrikant. In één product werden stoffen gevonden die in de EU verboden zijn. Ook trof men stoffen aan waarvoor in de EU beperkingen gelden voor het gebruik, zoals verschillende hormoonverstorende stoffen.

Om welke producten gaat het?

Onze Deense collega's kochten crèmes, bodylotions, lippenstift, poeders en foundation. Veel van de producten zijn merkloos, maar ze kochten ook producten van Nivea, Garnier, L'Oreal, Weleda en Biotherm.

Er waren vooral problemen met de merkloze producten. Maar er is ook een product gevonden dat lijkt op het product dat in de EU verkocht mag worden, maar dat niet is. Het product van Nivea bevatte 2 ingrediënten die in de EU verboden zijn sinds februari 2017. Het gaat om methylisothiazolinone en methylchloroisothiazolinone. Het betreffende product bleek voor de Amerikaanse markt gemaakt te zijn. In Amerika gelden andere regels voor deze ingrediënten.

Wat hebben de Denen gedaan?

De Denen hebben Wish.com om commentaar gevraagd maar die hebben nooit gereageerd.

Wat kan ik doen?

Koop cosmetica bij een Europese (online) winkel van een Europese fabrikant. Alleen dan kan de Nederlandse toezichthouder, de NVWA, indien nodig ingrijpen. Koop je cosmetica online? Check dan op de website of de ingrediënten daar vermeld staan en of er staat wie de fabrikant is.

Op elk cosmeticaproduct moet onderstaande informatie staan. Bij klachten kun je dan zelf een melding maken bij de fabrikant of melding maken bij de NVWA.

Op de verpakking/het product moet vermeld staan*:

de naam of de handelsnaam en het adres van de verantwoordelijke persoon. Land van herkomst.

de inhoud van de verpakking in gram of milliliter.

de minimale houdbaarheidsdatum.

de bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik indien van toepassing.

product batch nr.

functie van het product (indien niet direct duidelijk).

een lijst van ingrediënten (INCI).

*volgens Europese richtlijnen

